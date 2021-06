Sørlending mister gullmulighet på grunn av karantene

Syklisten Søren Wærenskjold (21) kom én dag for sent hjem fra ritt i Tsjekkia. Dermed mister han en gyllen mulighet for å ta NM-gull på hjemmebane søndag.

Søren Wærenskjold er fornøyd med samarbeidet mellom ham og Kristoffer Halvorsen. Foto: Mario Stiehl

MANDAL/KRISTIANSAND: – Det er jo veldig synd, sier Søren Wærenskjold til Fædrelandsvennen.

Det 21 år gamle stortalentet fra Mandal skal sykle NM på hjemmebane neste uke. Wærenskjold skal delta på tempoetappen i Evje torsdag 17. juni og fellesstarten for elite søndag 20. juni.

Men egentlig planla Wærenskjold å kjøre NMs første etappe, nemlig søndagens U23-fellesstart i Vennesla.

De planene må sørlendingen skrinlegge.

Fakta Program for sykkel-NM 2021 Norgesmesterskapet (NM) gjennomføres etter følgende plan: Søndag 13. juni, start og mål i Vennesla Landevei fellesstart junior kvinner, start kl 0830.

Landevei fellesstart junior herrer, start kl 1200.

Landevei fellesstart U23 herrer, start kl 1630. Tirsdag 15. juni, start og mål i Evje sentrum Lagtempo junior, senior, både kvinner og herrer, start kl 1630. Torsdag 17. juni, start og mål i Evje sentrum Tempo para, junior, senior, både kvinner og herrer, start kl 1130. Søndag 20. juni, start og mål i Tresse, Kristiansand Landevei fellesstart kvinner elite, start kl 0800.

Landevei fellesstart herrer elite, start kl 1145. Les mer

Én dag for sen

– Det går ikke med tanke på karantenereglene. Jeg kom én dag til kort. Jeg hadde rukket det om jeg kom hjem til Norge én dag tidligere, sier Uno-X-rytteren, som kom hjem til Norge på mandag.

21-åringen har vært i Tsjekkia og syklet Nations Cup-rittet Course de la Paix, bedre kjent som Fredsrittet.

Ifølge reglene må Wærenskjold tilbringe syv døgn i hjemmekarantene. Dermed mister han muligheten for å konkurrere på søndagens NM-etappe.

– Noen dager før jeg skulle reise ned til Tsjekkia fant jeg ut av at jeg ikke kunne rekke begge deler. Jeg synes ikke det var superlett å bestemme seg for hva jeg skulle velge. Men man får mer ut av et etapperitt enn et endagsritt, sier Wærenskjold.

– Kjipt

Wærenskjold hadde vært blant de store favorittene til å ta gull på søndagens U23-fellesstart.

– Ja, jeg hadde jo vært blant favorittene til å vinne gull. Så det er kjipt. Men jeg får heller prøve å fokusere på tempoen og fellesstarten jeg skal kjøre neste uke, sier han.

Peker på forskjellsbehandling

Daglig leder i Uno-X, Jens Haugland, mener det gjøres en forskjellsbehandling i toppidretten.

Herrelandslaget i fotball var som kjent på landslagssamling i Spania forrige uke, men fikk karanteneunntak slik at eliteseriespillere ble klare for spill denne helgen.

Det samme gjaldt ikke for Wærenskjold, som altså må tilbringe tiden fram til mandag i karantene.

– Søren kan ikke stille til start på søndag, mens en fotballspiller får lov til å spille kamp på søndag. Begge har representert Norge i utlandet. Jeg forundrer meg over at vi har en kulturminister som forskjellsbehandler toppidretten i Norge, sier Haugland til Fædrelandsvennen.

Han har vært skarp i kritikken rettet mot kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Vipers, herrelandslaget i ishockey og Uno-X er blant de som har kritisert manglende karanteneunntak etter fotballandslaget fikk det.

Selv har Raja og kulturdepartementet vært klokkeklare de siste ukene på at det ikke gis flere unntak utover det herrelandslaget i fotball fikk.

– Det å ikke gi flere unntak nå, er ikke idrettspolitisk begrunnet, eller at noen idretter er bedre enn andre! Det er begrunnet i koronasituasjon, og er regjeringen helhetlige samlede beslutning om å ikke myke opp mer før om 3 uker i trinn 3, skrev kulturministeren på Twitter i starten av måneden.

– Det er veldig kjedelig for Søren, men vi følger selvfølgelig regelverket, sier Uno-X-sjef Haugland.

Wærenskjold skjønner heller ikke hvorfor han ikke fikk unntak.

– Det er jo litt spesielt siden jeg har representert Norge i Nations Cup. Jeg hadde forstått at fotballen fikk unntak om det var kamper inn mot et mesterskap, men det var treningskamper. Det er jo latterlig, sier Wærenskjold.

Går for ny medalje på tempo

Nå ønsker mandalitten å fokusere på neste ukes NM-etapper. Han gir seg selv best medaljemuligheter på den individuelle tempoetappen torsdag 17. juni.

– Jeg har mål om å ta medalje på tempoen. Der kan jeg kjempe helt i toppen på en god dag. Så blir det også veldig kult å sykle fellesstarten, sier Wærenskjold, som tok bronse på NM-tempoen i fjor.

Wærenskjold (t.h.) tok bronse på NM-tempo i 2020. Her avbildet sammen med de to andre medaljevinnerne Tobias S. Foss (t.v.) og Andreas Leknessund. Foto: Svein Wærenskjold

Tempoetappen har start og målgang i Evje sentrum.

Wærenskjold kommer også til NM i god form. I forrige uke vant mandalitten prologen i Tsjekkia, der han slo andreplassen med seks sekunder.

– Det gikk overraskende bra. Det var en god oppladning til tempoetappen neste uke. Formen er bra, og jeg håper på en god opplevelse under NM på hjemmebane, sier 21-åringen.

Wærenskjold er blant de 15 Uno-X-rytterne som laget sender til NM på Sørlandet. Sjefen gir mandalitten gode vinnersjanser på hjemmebane.

– Søren har veldig gode sjanser. Han har vist et internasjonalt snitt, og har gode muligheter i NM-uka, sier Haugland.

