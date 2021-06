EM direkte: Følg Ukraina - Østerrike

Ukrainas trener, legendariske Shevchenko, har bemerkelsesverdig nok lys blå skjorte for anledningen.

Østerrike har presset Ukraina til å gi to hjørnespark til motstanderen. Noe ruskete i Ukrainas forsvarsrekker.

Litt forsiktig åpning, om man skal våge seg på en liten vurdering etter et par minutter. Østerrike har hatt ballen mest, som det heter.

Et par nasjonalsanger før dommer Cuneyt Cakir fra Tyrkia kan sette i gang kampen.

Godt og varmt, samt høy luftfuktighet i Bukarest: 23 C og 79 prosent, ifølge UEFA.com.

