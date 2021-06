Solbakkens sønn med rørende melding: – Uten kompetent helsepersonell hadde jeg stått uten far og søster

KØBENHAVN/OSLO(VG) Sondre Solbakken (24) kunne mistet faren sin i 2001. Nå håper han på enda større fokus på førstehjelp ved alle arenaer.

FAR OG SØNN: Sondre og Ståle Solbakken. Foto: Privat / Bjørn S. Delebekk, VG

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

«Flaks? Ja! Men det skyldes så sannelig også besluttsomhet og kompetanse. Uten kompetent helsepersonell hadde jeg stått uten både far og søster. Anerkjenn det, sett fokus på det og medgi at medisinsk kompetent personale bør være fast inventar på alle kamper der det lar seg gjøre. Varme tanker til Christian Eriksen og familien hans».

Det skrev Sondre Solbakken på Twitter lørdag kveld. Han er sønn av landslagssjef Ståle Solbakken, som i 2001 fikk hjertestans på fotballtrening for FC København. Sondre Solbakken

Tweeten er skrevet i forbindelse med at den danske landslagsspilleren Christian Eriksen lørdag segnet om under EM-kampen mot Finland. Han fikk livreddende førstehjelp på stedet og sendt til sykehus. Tilstanden er nå stabil.

Til VG utdyper Solbakken hva han mente med meldingen på Twitter:

– Det handlet litt om at du ikke skal trenge å delta i EM på hjemmebane for å få den hjelpen. Du skal få den hjelpen i lave divisjoner hjemme i Norge også, sier han.

– Vi i familien vår vet jo hvor mye flaks betyr akkurat der. For faren min sin del skjedde det på trening, og det var bare tilfeldig at legen var der. Det vil selvfølgelig alltid være en del flaks når noe sånt skjer, men de viste i går at man kan gi seg selv gode kort på hånda, fortsetter 24-åringen.

Solbakken har en yngre søster, Ida Solbakken (16), og en yngre bror, Stabæk-spiller Markus Solbakken.

MED FAMILIEN: Ståle Solbakken sammen med datteren Ida og kona Anniken etter seier i den danske cupfinalen i 2017. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Da Eriksen kollapset i Parken i København, var flere av lagkameratene raskt borte både for hjelpe og tilkalle hjelp. Kaptein Simon Kjær sto i spissen for et lag som i timene etterpå har blitt hyllet verden over for hvordan de reagerte.

– Det så ut som de både hadde handlingskraft, men også noen grunnleggende kunnskaper, sier Solbakken.

Han var bare fire år og husker ingenting fra da faren fikk hjertestans. Han forteller også at det er en hendelse familien har lagt bak seg.

– Samtidig vil jeg tro dette var en ganske jævlig tid for de som faktisk husker det. Men jeg og broren min for eksempel - vi husker det ikke og snakker ikke om det hjemme, forteller Solbakken.

– Hvordan opplevde du situasjonen med Eriksen i går?

– Man blir veldig preget når noe sånt skjer, men det tror jeg alle som så på ble. Det blir bare en uutholdelig venting på at det skal komme en eller annen bekreftende beskjed, svarer han og fortsetter:

– Man får en påminnelse på hvor tilfeldig det er. I det ene sekundet skal han ha ballen i beina på et innkast og så segner han i bakken sekundet etter.

Nå håper Solbakken hendelsen vil bidra til å sette enda større fokus på kompetanse om førstehjelp og medisinsk tilgjengelighet. Først påpeker han at han ikke er en ekspert på området.

– Dette er absolutt ikke mitt felt og det er viktig å si at jeg snakker fra et «lekmannsperspektiv». For det kan hende det er mange klubber rundt omkring som gjør mye riktig og bra. De skal ikke føle seg tråkket på, sier han.

– Men det kunne vært et enda større fokus på det. Jeg føler det er noe det stort sett settes fokus på når det skjer, legger han til.

Han mener det bør vær en form for minimumsberedskap, enten i form av en hjertestarter i klubbhuset eller en representant med kursbakgrunn.

– Men hvordan det skal gjøres, er ikke mitt bord, sier og avslutter:

– Det kan skje andre steder i en åpningskamp i EM og det kan skje på en stadion som ikke ligger 100 meter unna et av Nord Europas største sykehus.