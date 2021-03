Mick Schumacher brukte alias i mange år. Nå vil han overgå faren.

Formel 1-debutanten Mick Schumacher har faren som sitt store forbilde. Men ett tema nekter han å snakke om.

Mick Schumacher (t.h.) sammen med lagkamerat Nikita Mazepin i Haas-teamet under testkjøring i Bahrain tidligere i mars. Foto: Hoch Zwei, ZUMA Wire/NTB

Publisert: Nå nettopp

11. oktober i fjor: Lewis Hamiltons intense blikk synes over et sort munnbind i seiersintervjuet. Han hadde akkurat vunnet sitt 91. Formel 1-løp og tangert Michael Schumachers rekord. Så sa plutselig TV-reporteren: «Se til venstre». Hamilton så først forbauset ut, så glad. Inn i bildet kom Schumachers sønn og overrakte én av farens hjelmer til Hamilton. «Gratulerer, dette er på vegne av oss alle», sa Mick Schumacher (21).

Nå er de to konkurrenter, fem måneder etter det følelsesladde TV-øyeblikket. Søndag debuterer nemlig Mick Schumacher i Formel 1-sirkuset.

Lewis Hamilton ble tydelig rørt etter å ha fått hjelmen Michael Schumacher brukte i et løp. Foto: REUTERS

Det er knyttet store forventninger til debuten. Ikke bare fordi Schumacher er et stort talent, men også på grunn av hans familiehistorie, som er preget av pappa Michael Schumachers enorme suksess og en stygg skiulykke i 2013.

– Å ha et sånt etternavn medfører mange fordeler, som alle ressursene og nettverket til familien. Ulempen er alt mediefokuset og forventningene om at han skal ta opp arven etter faren. Den mentale utfordringen er vel så stor som de kjøretekniske utfordringene, sier Simen Næss Hagen, ansvarlig redaktør for motorsportnettstedet Parc Fermé.

Mick Schumacher har selv bidratt til å fyre opp forventningene. For på spørsmål om Hamiltons 91 seire i fjor, sa han:

– Mitt neste mål er å slå den rekorden igjen.

Mick Schumacher tester bilen i Bahrain. Foto: HAMAD I MOHAMMED, REUTERS

Kjørte under alias

Ferden mot å sette Schumacher-navnet tilbake på toppen av Formel 1-verdenen, begynte tidlig. Det finnes et videoklipp av at en storøyd, ett år gammel Mick Schumacher sitter i en gokart-bil, mens pappa Schumacher viser han hvordan rattet fungerer. Hele tiden har faren vært Mick Schumachers helt og forbilde.

Allerede da Mick var to år, skal han ha begynt å kjøre gokart-biler i familiens gigantiske hage. Som 11-åring bestemte han seg for å satse på en profesjonell karriere innenfor bilkjøring. En plan B har ikke eksistert.

Mange mener Mick Schumacher ligner på sin berømte far, Michael Schumacher. Han har også fulgt samme karrierevei. Foto: AP

Fakta Mick Schumacher Alder: 21 Fra: Tyskland (født og oppvokst i Sveits) Jobb: Formel 1-fører for Haas * Debuterer i Formel 1 denne sesongen * Vant mesterskapet i Formel 2 i fjor. Det er nivået under Formel 1 * Har et nært forhold til Formel 1-stjernen Sebastian Vettel. Vettels store forbilde er Michael Schumacher * Er lagkamerat i Haas med en annen ung fører, Nikita Mazepin (22) fra Russland Les mer ↓

Men Schumacher-familien tok sine forholdsregler. I flere år kjørte unggutten under aliaset Mick Betsch. Betsch er moren Corinnas tidligere etternavn. Schumacher forklarte nylig navnetrikset i et intervju med CNN.

– Det ga meg muligheten til å konkurrere under radaren, hvis det gir mening, sa han og forklarte videre:

– Jeg kunne gjøre ting i mitt tempo, jeg hadde ikke noe hastverk. Jeg fikk ikke noe medieoppmerksomhet på det tidspunktet, noe som åpenbart var veldig positivt. Jeg kunne bare være et barn og nyte å kjøre.

Mick Schumachers vei til toppen har fått mye oppmerksomhet. Her er han 16 år gammel, da han kjørte Formel 4. Foto: REUTERS

Temaet han nekter å snakke om

Da han var 15 år, begynte Schumacher å kjøre under sitt egentlige navn. Det var like etter ulykken som endret alt.

Pappa Michael suste nedover en fjellside på ski. Han falt, og hodet traff en stein. Selv om han hadde på hjelm, fikk han en alvorlig hjerneskade. Mick, som da var 14 år, var med på skituren.

Legendariske Michael Schumacher blir skjermet av familien etter ski-ulykken- Foto: AP

I dag legger han ut gamle bilder av faren på Instagram og snakker om prestasjonene hans i intervjuer. Men ett tema nekter han å snakke om: Farens helsetilstand.

– Han og familien snakker aldri om det. De har skjermet Michael Schumacher fullstendig, sier Formel 1-ekspert Henning Isdal.

Hvordan det går med Michael Schumacher, er en svært godt bevart hemmelighet. Kun en håndfull mennesker vet sannheten.

Stort sett unngår journalister å spørre Mick Schumacher om faren. Men på en pressekonfarense nylig, skjedde det.

– Det er en privatsak. La oss heller snakke om motorsport, svarte Mick Schumacher.

Mick Schumacher (t.v.) under Ferraris markering av 90-årsjubileumet for deltagelse i formel 1. Foto: FLAVIO LO SCALZO / REUTERS

Tøffe, jevngamle konkurrenter

Mick Schumacher har beskrevet en slags dragning mot Ferrari-laget. Pappa Schumacher vant nemlig fem av sine syv VM-titler i de røde fargene.

Men Schumacher skal starte karrieren i et lag med tette koblinger til Ferrari: Haas.

– I år kan man ikke forvente noe, mener Simen Næss Hagen.

– Det er ikke på grunn av Mick, men på grunn av teamet. Haas er det nyeste teamet og har underprestert de siste årene. Så om han i det hele tar poeng, og er topp ti i et løp, vil det være veldig bra, fortsetter han.

Her er Mick Schumacher under en treningsrunde i Abu Dhabi i desember. Foto: AP

Kanskje kan debutsesongen likevel gi små tegn til hvor god Mick Schumacher kan bli. Er det i det hele tatt mulig å slå Hamiltons seiersrekord - og få den tilbake til familien? Formel 1-ekspert Henning Isdal tviler.

– Det synes jeg lyder veldig optimistisk! Det er fire-fem unge konkurrenter som er ekstremt talentfulle og gode, som George Russell (23), Yuki Tsunoda (20), Charles Leclerc (23) og Max Verstappen (23). Disse skal Mick kjempe mot i årene som kommer. Da tror jeg det blir vanskelig å slå rekordene til Hamilton, sier Isdal.

