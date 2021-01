Gjert Ingebrigtsen må vente med å pakke ut «høydehuset»

Her trener Team Ingebrigtsen i Spania i november, og der er de nå også, mest innendørs på mølle. Fra venstre Jakob Ingebrigtsen, Per Svela, Henrik og Filip Ingebrigtsen. Privat

Trenerpappa Gjert Ingebrigtsen har et komplett høydehus på lager. Der må det bli en stund til, men nå øyner han muligheten for at det særnorske forbudet blir opphevet.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden