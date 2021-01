Kan Solskjær slå tilbake?

Fernandes går for skudd. Via hodet til Luiz og over tverrliggeren.

United får et hjørnespark.

Får se om det da betyr et formasjonsbytte eller om de flytter ned Pogba.

McTominay ligger nede. Ser ut til at han må ut nå.

34′ DEL