Spania har ikke vært i nærheten av noen ny mesterskapstittel etter EM-triumfen i 2012. For dem kan EM være over allerede onsdag.

Det har ikke vært noe enkelt EM så langt for trener Luis Enrique, Jordi Alba og Spania. Foto: JOSE MANUEL VIDAL / Reuters

Det var som om frustrasjonen blant hjemmepublikumet på Estadio La Cartuja i Sevilla vokste for hver pasning deres spanske representanter slo ute på banen. Da sluttsignalet lød, hadde de knapt vært i nærheten seiersmålet mot Polen. På tribunen var det tilløp til buing.

Etter to kamper på hjemmebane i EM har Spania kun to poeng. Dersom de ikke slår Slovakia onsdag, kan den stolte fotballnasjonen være ute allerede etter gruppespillet.

Det faktumet står i sterk kontrast til VM-triumfen fra 2010 og de to EM-seierne fra 2008 og 2012. Kritikken mot laget og trener Luis Enrique er stor før Slovakia-kampen.

Hvorfor sliter spanjolene slik?

Målfattig

Det er snart ti år siden Spania vant EM i Ukraina og Polen. Det er lagets hittil siste mesterskapstriumf.

Bildene fra Sevilla illustrerer godt hva som kan skje på den tiden. Gleden fra 2012 er erstattet med frustrasjon. Den mye omtalte tiki-taka-stilen, som innebærer at laget har svært mye ball, er fortsatt i behold. I uavgjortkampene mot Sverige (0–0) og Polen (1–1) hadde Spania ballen 76 og 69 prosent av tiden.

Det sies ofte at motstanderen ikke kan score så lenge man selv har ballen, men det vesentlige er jo å sette den i mål de gangene du har den. Laget har kun én scoring på de tre siste kampene. Med slik statistikk blir det fort vanskelig å ta seg videre i et mesterskap.

Den spanske storavisen AS har kalt det hele for en «selvtillitskrise». Båndet mellom supporterne og laget virker meget skjørt, noe publikums reaksjon etter kampen mot Polen viste. De negative presseoppslagene ser ikke ut til å hjelpe Luis Enriques humør. Da treneren ble spurt om hvordan han skulle sørge for at atmosfæren i gruppen var rolig og positiv før onsdagens skjebnekamp, svarte han på følgende sarkastiske måte i retning pressen:

– Det er derfor dere er her.

Fakta Spanias vei ut av gruppespillet Status er slik før onsdagens kamper: De to beste er sikret videre. De fire beste treerne i turneringen går også videre. 1. Sverige – 4 poeng, +1 i målforskjell

2. Slovakia – 3 poeng, 0 i målforskjell

3. Spania – 2 poeng, 0 i målforskjell

4. Polen – 1 poeng, −1 i målforskjell Spania går videre med seier. Om de da blir nummer én eller to i gruppen, avhenger av hvordan det går mellom Polen og Sverige. Svensk seier betyr spansk annenplass. Uavgjort mellom Sverige og Polen kan gi Spania gruppeseier, dersom de slår Slovakia med mer enn ett mål. Med uavgjort kan det bli tøft for Spania. Da må to av tredjeplassene i de andre gruppene ende på mindre enn fire poeng for at de skal kunne gå videre. Deretter vil de forskjellige treerlagene bli avgjørende. Spansk uavgjort og polsk seier mot Sverige vil sende Spania ut, med Polen som gruppevinner og Sverige videre som toer. Spania røk i gruppespillet i VM 2014 og i åttendedelsfinalen både i EM 2016 og VM 2018. Les mer

En avgjørende kamp

Spania hadde kniven mot strupen også i årene da de hadde et av tidenes beste landslag. I 2010 kunne de fått en tidlig VM-exit med tap i siste gruppespillskamp mot et sterkt Chile-lag. Det mesterskapet endte med at spanjolene løftet VM-trofeet.

Nå er igjen presset for alvor til stede før gruppespillets siste kamp. Men dette er et helt annet spansk lag. De har slitt med å finne målscorere de siste årene. I EM-troppen har Álvaro Morata flest med sine 20 totalt. Det var han som scoret lagets ene mot Polen, men spissen har sine kritikere. Mange mener han sløser med sjansene.

Men problemene finnes også flere steder på banen. Den profilerte fotballjournalisten og forfatteren Guillem Balagué sa ifølge BBC nylig at laget har «den verste spanske midtbanen jeg kan huske».

Det er kanskje ikke så rart at man merker en forskjell på midtbanen under storhetstiden mellom 2008 og 2012 og den som spiller nå. Da var det stort sett Xavi, Iniesta og Sergio Busquets som styrte showet. I tillegg hadde man også spillere som Xabi Alonso og Cesc Fàbregas. De sees alle på som noen av tidens beste midtbanespillere. Kun Busquets er igjen.

Spillere som Rodri, 18 år gamle Pedri og Koke er utvilsomt gode, men de sliter med å komme ut fra forgjengernes skygger.

Álvaro Morata er Spanias eneste målscorer så langt i EM, men ikke alle er overbeviste om at han er rett mann på topp. Foto: DAVID RAMOS / Reuters

Treneren under press

De kritiske pekefingrene rettes også mot Enrique. Marcos Llorente imponerte på midtbanen da Atlético Madrid vant La Liga-tittelen i år. De 12 scoringene han hadde da, vitnet om at Spania kunne ha en skikkelig scoringstrussel fra midtbanen under sommerens mesterskap.

Så langt har han imidlertid kun vært å se på høyrebacken i EM. Mange stusser også over Enriques beslutninger under kampene, som for eksempel at han tok av angriperne Morata og Gerard Moreno da laget jaktet på mål mot Polen.

Mot Slovakia må Enrique treffe med valgene sine. Hvis han ikke gjør det, blir det neppe mindre buing i Sevilla.

