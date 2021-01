Dopinglegen fra Seefeld-VM dømt til nesten fem års fengsel

Den tyske bloddopinglegen Mark Schmidt skal ha hjulpet en rekke utøvere med å oppnå suksess på en ulovlig måte. Han ble til slutt tatt under en antidoping operasjon under ski-VM i Seefeld.

DØMT: Dopinglegen, Mark Schmidt, er dømt til fire år og ti måneder etter å ha blitt tatt i ski-VM i Seefeld. Foto: PETER KNEFFEL / POOL

Mark Schmidt er en av flere som ble tatt under «Operation Aderlass», som er en tysk-østerriksk antidoping operasjon.

Nå er dopinglegen dømt til fire år og ti måneder fengsel.

Påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om fem og et halvt års fengsel. Schmidt var anklaget for å ha deltatt aktivt i et internasjonalt bloddopingnettverk siden 2012.

Han ble også fratatt retten til å drive som lege i tre år.

Schmidt innrømmet under rettssaken at han hjalp utøvere med å dope seg i en årrekke.

Legen hevdet at han ikke bidro til dopingbruken for egen vinning, eller at han satte utøvernes helse i fare med han sine behandlinger.

– Det var alltid viktig for meg at jeg ikke skadet utøvernes helse, sa Schmidt, i følge NTB.

Tidligere denne uken ble også syklisten, Stephan Denifl, dømt til to og et halvt år i fengsel.

Langrennsløperne Johannes Dürr, Max Hauke og Dominik Baldauf har også blitt dømt til fengsel, som en del av «Operation Aderlass».

Fakta Fakta om dommen 26/2 2019: Dopingbomben smeller under ski-VM i Seefeld. Det østerrikske politiet setter i gang «operasjon Aderlass» og gjør razzia mot løperhotellet til det østerrikske laget. Det ble også gjort razziaer flere andre steder i Østerrike og Tyskland.

26/2 2019: Videoen med den østerrikske langrennsløperen Max Hauke som får blodoverføring, går viralt i sosiale medier.

28/2 2019: Hauke og Dominik Baldauf og den kasakhstanske løperen Alekséj Poltoranin innrømmer bloddoping under avhør av østerrikske politi. Også esterne Karel Tammjärv og Andreas Veerpalu blir anholdt.

1/3 2019: Den tyske legen Mark Schmidt blir pågrepet av tysk politi. Han innrømmer forholdet og samarbeider med politiet med å etterforske saken.

2/3 2019: Det kommer fram at Schmidt har tjent 48.000 kroner per utøver og har tjent over 3 millioner kroner på ulovlighetene.

20/3 2019: Den tyske statsadvokaten Kai Gräber opplyser at bloddopingsaken omfatter i alt 21 utøverne fra åtte nasjoner: Tyskland, Østerrike, Italia, Sverige, Finland, Estland, Kroatia, Slovenia, Sør-Korea og USA (Hawaii). Det er utøvere fra flere andre idretter enn langrenn.

23/7 2019: Baldauf og Hauke blir utestengt i fire år av det østerrikske antidopingbyrået.

31/10 2019: Hauke blir dømt til fem måneders betinget fengsel for idrettslig bedrageri i forbindelse med dopingsaken.

14/11 2019: Det kommer fram at den østerrikske langrennsløperen Johannes Dürr som ble utestengt i fire år under OL i Sotsji, var sentral i opprullingen av dopingskandalen med sine innrømmelser.

23/11 2019: Under verdenscupen i Ruka blir det kjent at FIS også har utestengt Veerpalu, Tammjärv og Poltoranin i fire år.

17/9 2020: Rettssaken mot Schmidt åpner i München. Han står tiltalt sammen med fire medtiltalte.

22/9 2020: Faren til Schmidt og en medhjelper erkjenner doping under rettssaken.

29/9 2020: Schmidt innrømmer under rettssaken å ha drevet med dopingpraksis siden 2012.

30/9 2020: Påtalemyndigheten legger ned påstand om fem og et halvt år fengsel for dopinglegen.

15/1 2021: Mark Schmidt blir dømt til fire år og ti måneder i fengsel. Og fratatt legepraksisen i tre år. (NTB) Les mer