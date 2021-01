Vurderer 2.200 km i bil til VM

TRONDHEIM: Johannes Høsflot Klæbo viste VM-form. Dit skal han, men det kan godt hende at han velger alternativ transport.

Johannes Høsflot Klæbo vant NM-sprinten foran Erik Valnes. Fortsatt litt i tvil om han reiser til VM, og da gjør han å kjøre bil. Foto: Rune Petter Ness / ADRESSEAVISEN

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Johannes Høsflot Klæbo har helt siden pandemistart vært svært forsiktig. Han frykter at dersom han skulle bli syk, så kan det være karrieretruende. Han var den første som sa nei til å være med i verdenscupen før jul, og han har vært i tvil om at han skal dra til Oberstdorf og forsvare VM-tittelen på sprint.

Nå har han bestemt seg for at det mest sannsynlig blir tur til VM. Men han tar ikke den kjappeste veien. Det blir 2.200 kilometer langs landevei og autobahn fra Trondheim til VM-byen helt sør i Tyskland.

– Jeg akter ikke å kjøre selv, sier han.

Det blir antagelig pappa og manager Haakon Klæbo som må ta seg av styringen nedover Europa. Nå har han ikke bestemt seg ennå, men en av planene er egen transport til Oberstdorf.

Les også Slet med gåtefull sykdom i flere måneder

Formen er inne

Lørdag ettermiddag tok han NM-gull på hjemmebane foran Erik Valnes. Formen er det ingenting i veien med. Det er pandemien som lager problemer.

– I utgangspunktet er det VM-deltagelse jeg har planlagt for. Men hvis ting er helt «bananas», så får jeg trekke i nødbremsen. Men jeg trener nå for å gå VM, sa han etter seieren.

Han mener at det er transporten som han synes er den største utfordringen.

– Det å gå skirenn og være ute som nå har liten smittefare. Men det er når du setter deg på et fly eller inne på et hotell med mye folk at det blir skummelt.

Landslagsledelsen har lagt opp til to alternative transportformer til VM.

– Vi setter opp et charterfly, og en del av oss kommer til å kjøre ned til Oberstdorf slik at vi er i posisjon når charterflyet kommer, sier langrennssjef Espen Bjervig til Aftenposten.

Tøft uttak

Sprinttrener Arild Monsen har fem løpere han skal ta ut til å gå sprinten i VM. Fire navn er så godt som klare. Johannes Høsflot Klæbo (tittelforsvarer og friplass), Erik Valnes, Emil Iversen, Håvard Solås Taugbøl og Emil Iversen. Så står trolig det mellom nykommeren Sivert Wiig og veteranen Pål Golberg om den siste plassen.

– Vi tar ut seks løpere som skal gå i Falun. Fem av dem går i VM, sier Monsen.