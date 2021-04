Chelsea og Manchester City trekker seg – superligaen kan rakne

Chelsea har besluttet å trekke seg fra den nye superligaen i fotball, melder britiske medier. Ifølge BBC har også Manchester City hoppet av.

Chelsea-tilhengere demonstrerer utenfor Stamford Bridge i protest mot klubbens deltakelse i Super League. Foto: Matt Dunham, AP / NTB

Chelsea-tilhengere med et banner som ber klubben om å si nei til deltakelse i Super League. Foto: Matt Dunham, AP / NTB

BBC var først med å melde om Chelseas avgjørelse, en drøy time før London-klubben skulle møte Brighton i Premier League-kamp. Nyheten sprakk mens hundrevis av sinte Chelsea-supportere demonstrerte utenfor Stamford Bridge.

Klubbledelsen skal ha ombestemt seg på grunn av den overveldende negative reaksjonen på superligaplanene. Ifølge Sky News er det bekymring for at negativ publisitet skal ødelegge klubbens gode omdømme.

Avgjørelsen er ikke offisielt bekreftet, men Chelsea skal være i ferd med å gjøre papirarbeidet som skal til for å be om å løses fra den bindende avtalen om deltakelse i Super League.

BBC meldte litt før halv ni norsk tid at Manchester City også ønsker å trekke seg fra Super League-deltakelse, og i Spania rapporteres det at Barcelona og Atlético Madrid også vil hoppe av.

Det betyr at superligaen kan rakne mindre enn to døgn etter at den ble offentliggjort.

Demonstrasjon

Nyheten om Chelseas avgjørelse kom mens hundrevis av klubbens tilhengere demonstrerte utenfor Stamford Bridge i timene før hjemmekampen mot Brighton i Premier League.

Chelsea er en av de tolv klubbene som har bundet seg til deltakelse i utbryterligaen Super League. Tilhengerne gjorde det veldig klart at de ikke setter pris på det.

Det var kaotiske scener da tilhengere blokkerte gata der spillerbussen skulle komme. Klubblegenden Petr Cech, som nå har en administrativ stilling i klubben, prøvde å overtale dem til å flytte seg og slippe bussen inn.

Tilhengerne møtte opp med hjemmelagde plakater der de ytret sin mening om klubbene som vil bryte ut og danne en superliga. Tilhengerne er ikke i tvil om grunnen. «Super greed» (supergrådighet) sto det på en av dem.

Bønn ble hørt?

Det var ikke bare utenfor Stamford Bridge at Chelsea-tilhengere markerte sin holdning. I en felles uttalelse fra supporterklubbene i Norge, Sverige og Danmark ble klubbeier Roman Abramovitsj oppfordret til å omgjøre beslutningen om å slutte seg til Super League.

– Vi ber deg om å revurdere avgjørelsen mens det fortsatt er tid. Du har gjort oss stolt så mange ganger før. Ved å slutte deg til den nye «superligaen» har du skuffet oss enormt, men ved å bli den første som trekker seg kan du gjøre alt bra igjen, står det.

– Ellers blir vi nødt til å treffe noen veldig vanskelige avgjørelser angående vår framtidige støtte til klubben. Vær så snill å gjør det rette.

Sinne ble jubel

På ett banner utenfor Stamford Bridge sto det «si nei til Super League», på et annet bes Abramovitsj om å «gjøre det rette», mens en plakat beskylder klubbledelsen for «det ultimate svik».

Flere holdt også opp plakater designet som gravstøtter over engelsk fotball, med «R. I. P» (hvil i fred), mens andre krevde at spillere og managere må stå opp mot klubbeiernes superligaplaner.

Sinnet ble til jubel da nyheten om at klubben faktisk trekker seg begynte å bre seg blant de frammøtte.