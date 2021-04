Fotballtreneren hylles som en av de beste i landet. De siste månedene har han hjulpet Start

I utvalget som har sett på Starts organisering satt styreledere, daglig leder, Start-veteraner – og en fotballtrener som det har vært stille fra en stund.

Rolf Teigen fotografert på tur i nærområdet ved hjemmet på Bråvann. Foto: Kjartan Bjelland

– Jeg har jobbet litt med Start tidligere gjennom Norsk Toppfotball og Toppfotballsenteret. Så jeg kjenner litt av reisen til klubben og har snakket med Joey (Hardarson) og Atle Roar (Håland). Så spurte Teddy (Moen) om jeg ville hjelpe til. Det er jo viktig at vi får orden på Sørlandets flaggskip.

Det sier Rolf Teigen til Fædrelandsvennen.

Tidligere fotballtrener i Bryne og Grorud. Nå ansatt i Norges Fotballforbund der han jobber med topptrenerutdanning.

– Bedre prestasjonskultur

Men den siste tiden har kristiansanderen også vært aktiv i arbeidet med å skape nye Start. Som en av sju personer har han sittet i «ad hoc-utvalget» som har sett på hvordan Start skal organiseres på en bedre måte framover.

– Jeg har sett at mye av fokuset har dreid seg om organisering. Der har ikke jeg vært så viktig. Det er andre områder hvor jeg heller føler jeg kan bidra. Det handler mer om ideer for hvordan Start på en god måte kan gjenfinne en god identitet i møte med Sørlandet for 2020-tallet. Hva som skal kjennetegne strategiarbeidet opp mot moderne toppfotballkrav. Det handler om hvordan man kan forme en bedre prestasjonskultur i klubben, sier Teigen.

Fakta Ad hoc-utvalget Et utvalg nedsatt av valgkomiteen i IK Start for å se nærmere på organiseringen og fremme forslag for endring og forbedring av virksomheten. Erik Geelmuyden Thom-Helge Henriksen Robin Reed Christopher MacConnacher Teddy Moen Rolf Teigen Les mer

Han var lenge ansatt i Norsk Toppfotball og Toppfotballsenteret, men ga seg der rett før pandemien satte inn. Han flyttet for noen år siden tilbake til Sørlandet etter mange år i Oslo, hvor han ble en sentral skikkelse i Grorud.

Nå har han også en trenerrolle rundt landslaget for 18- og 19-åringer.

Han ønsker ikke å si så mye om hva han tenker om det som har skjedd i Start og hvordan klubben ha prestert. Men han sier han ønsket å bidra.

– Det er ikke noe som er satt i system. Men jeg har delt noen ideer. Jeg har pratet mye med Atle Roar. Det går på de områdene jeg snakker om med kultur- og strategiarbeid. Ting hvor jeg har vært involvert i slike prosesser tidligere og jeg føler at jeg har perspektiver å løfte, sier Teigen.

Rolf Teigen var trener i Bryne fra 2007 til 2009. Her sammen med assistent Mathias Haugaasen. Foto: Trude Lea

– En av de mest kunnskapsrike i landet

Han sier han for ett års tid siden var i prat med Håland om en rolle som trenerutvikler i Start. Han sier han ikke har tenkt noe på om det ville vært interessant med en rolle i Start i dag.

Teddy Moen var altså mannen som spurte om Teigen ville bidra inn mot Start.

– Rolf er en av de mest erfarne og kunnskapsrike fotballtrenerne i landet. Nå har han bodd her i to år og er som mange andre interessert i at vi skal ha en toppklubb på Sørlandet, sier Moen.

Teigen har lang fartstid bak seg i Oslo-klubben Grorud. Han var hovedtrener i flere år før kristiansanderen Eirik Kjønø tok over.

Kjønø førte Grorud videre opp til 1. divisjon, og er i dag assistenttrener i Stabæk. Han har bare gode ord å si om Starts hjelper.

Eirik Kjønø var assistenttrener under Rolf Teigen i Grorud i en sesong før han overtok jobben som Teigen hadde hatt i sju sesonger. Foto: Olav Olsen

– Rolf har et veldig godt rykte. Han er kanskje kjent som den sterkeste fagmannen internt i toppfotballmiljøet. Selv om det kanskje ikke er så mange av supporterne eller den vanlige mannen i gata som vet hvem han er. Men innad i toppklubbene og akademier er han veldig anerkjent for en enorm kompetanse, sier Kjønø.

– Hva er han god på?

– Han har vært trener i over tjue år og har studert spillet. Han forstår spillet og har mye faglig kunnskap. Både taktisk, men også om hva som skal til for å utvikle unge spillere, sier Kjønø, som synes det høres «veldig lovende ut» for Starts del.