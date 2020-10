«Hva vi journalister ikke skjønte? Alt.»

KOMMENTAR: Det er kritikk mot Lagerbäck, kritikk mot spillerne, jakt på syndebukker.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Blir det ny fest, slik som med Alexander Sørloth og Norge da de besøkte Belfast og Nord-Irland tidligere i høst? Onsdag møtes lagene på Ullevaal. Foto: STEPHEN MCCARTHY / BILDBYRÅN

Ola Bernhus Kommentator, Aftenposten

Kort om saken:

Norge slo Romania 4–0 søndag.

Det var en Nations League-kamp som er en turnering som kan ende opp med VM-spill i 2022.

Tapet for Serbia torsdag var en EM-kvalifisering.

Onsdag møter Norge Nord-Irland i den nye turneringen.

TV 2 sender kampen som går 20.45.

Nå er vi rustet til enda et oppgjør med norsk landslagsfotball. For vi må vel regne med et nytt, norsk sammenbrudd på Ullevaal onsdag kveld. Slik er dette laget. Det plumper visst i annenhver kamp, såpass regelmessig at vi som skriver og snakker om kampen, rekker å demonstrere at vi egentlig ikke skjønner noen ting.

Hvorfor forsto ikke vi i pressen at Norge i utgangspunktet er et svakere lag enn Serbia? Hadde vi ikke sjekket hvilke spillere de kom med og hvor de spiller til daglig?

Hadde vi ikke innsett, etter flere år med gjennomtrekk foran keeper Jarstein, at norsk fotball ikke klarer å skape duellspillere som motstandernes angripere kan få problemer med?

Les også Mange har forsøkt, men ingen har klart det. Hvorfor skal Erling Braut Haaland klare å slå den 86 år gamle scoringsrekorden?

Hadde vi ikke sett på Lars Lagerbäcks mange laguttak at han har tenkt ferdig lenge før han visste hvilke spillere som var rustet til å spille? Hadde vi ikke oppdaget at han heller bruker sine faste venner i troppen enn å satse på spillere i kampform?

Jo da, men vi visste at det Lagerbäck ble kritisert for etter Serbia-kampen, også er hans styrke som trener. Stabiliteten, tilliten, rutinen, lojaliteten til spillerne.

Idrett uten forventninger?

Dessuten – hva er idrett uten optimisme? Kjedelig. Skulle vi derfor vært saklige i vår forhåndsjournalistikk og skrevet rett ut at Norge hadde små sjanser til å vinne? Finn heller på noe annet denne kvelden enn å følge det norske laget, det sprekker jo alltid når det er som viktigst at sømmene holder.

Fra skuffelse mot Serbia ... Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

... til hat trick og seier mot Romania for Erling Braut Haaland. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Hvordan ville det ha sett ut dersom laget – i TV 2 jevnlig utpekt som «våre beste menn» – hadde hatt den dagen da forsvaret er tett, våre beste menn (noen av dem fortjener slike ord) ville få hjelp av medspillere og Lagerbäck tok ut sine beste folk.

Hva skjønte vi før Romania-kampen? Og hva skjønner vi foran før møtet med Nord-Irland?

Kanskje bare dette: Vi skjønner ingenting.

Mange slags problemer

Ikke noe annet enn at Lagerbäck ikke enda en gang kommer til å legge store byrder på spillere som ikke er i stand til å bære dem.

For noen år siden traff jeg en norsk klubbleder som sa at lagets største problem var lokalavisen. Den var ikke kritisk nok.

Den skrøt så mye av deres spillere at de trodde de var gode. I hvert fall så gode at de ganske greit ville vinne neste kamp, som de stadig ikke gjorde.

Den samme effekten vil gjelde landslaget, og spesielt i disse EM- og VM-kampene vi holder på med nå. Med spisser som Haaland og Sørloth kunne det ikke gå galt, mente vi. Til og med pappaene ble trukket inn i heiagjengen.

Serbiske Sasa Lukic jubler etter å ha slått Alexander Sørloth (t.h.) og Norge sist torsdag. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Men heller ikke gode spillere er gode uten å ha ballen. Vi glemte det også. Så derfor dundret vi på, de fleste av oss.

Aftenpostens Erlend Nesje har opplevd alle disse nedturene, helt siden 2000. Men hvor mange lyttet til hans advarsler? I hvert fall ikke denne skribent.

Les også Hvorfor så Norge plutselig ut som et helt annet lag? Dette mener Lars Tjærnås

Bredes tunge kveld

Da det viste seg at laget falt i biter under serbisk pasningsspill, kunne i hvert fall TV2 påpeke underveis at laguttaket var meningsløst. Selv Brede Hangeland (som gjør en meget god jobb som kommentator, det må også sies) resignerte. Han hadde neppe våget å si ekstremt så ofte om de norske spillernes ferdigheter dersom han hadde vært oppriktig. Men hans jobb var å skape entusiasme for et TV-produkt. Og ingen hadde trodd at det skulle bli så ille.

Jo, Kjetil Rekdal gjorde det. Den drevne gambler sa på VGTV – før kampen – at Lagerbäck hadde tatt en stor sjanse ved å bruke så mange spillere ute av form. Vi andre våget ikke å rense strupen å si noe. Det kunne jo gå bra likevel, er ikke Lagerbäck et geni?

Jo, han lyttet i hvert fall til noen, journalister eller andre. Romania-kampen var morsom fra ende til annen. Og nå skal vi kue nordirene enda en gang. Vi venter et fotballshow, kulerammetall. For sannheten om disse to lagene fikk vi i Belfast. Kanskje.

Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth og Mohamed «Moi» Elyounoussi jubler for mål mot Nord-Irland i september. Foto: STEPHEN MCCARTHY / BILDBYRÅN

Utad er det uansett Lagerbäck og spillerne som svikter. Vi journalister skal bare vise hva vi ikke forstår, og ingen kommer til å stille oss til ansvar for å ha narret leserne.

Alltid på jakt

Det er dumt å jage syndebukker, skriver Lars Tjærnås. Lett for ham å si. Han har rede på dette, han har argumentene. Han sa på forhånd at Serbia ville vinne dersom begge lagene spilte opp mot sitt beste.

Og at Norge ville slå tilbake mot Romania. Men mot Nord-Irland, Lars?

Jo, vi kommer nok til å jage syndebukker fortsatt, være etterpåkloke, rynke brynene og «hva var det jeg sa?» Fordi lesere og seere venter det av oss, de synes det er gøy. Det er enda morsommere å lese om total fiasko enn suksess. Vi kan da ikke svikte våre oppdragsgivere?

Slik TV 2 heller ikke kan svikte sine seere (vi mener vel egentlig eiere) så lenge de har brukt millioner av kroner på å kjøpe rettighetene til å sende disse kampene.

Da skal seerne i hvert fall ha det morsomt på forhånd.