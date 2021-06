Alt jeg ikke visste om tennis

BAKGRUNN: Casper Ruud løfter trøyen for å dekke munnen midt på banen. Han studerer tre baller i to sekunder før han kvitter seg med to. Hvorfor det?

Ballene er en studie verdt, mener Casper Ruud. Hvem har minst hår som står ut? Det er spørsmålet han her leter svaret på. Foto: Mette Bugge

Mette Bugge Journalist

Publisert: Nå nettopp

PARIS (Aftenposten): Alle idretter har sitt eget språk, for ikke å si egne koder. Som journalist ser jeg med litt andre øyne enn ekspertene.

Hvorfor vurderer Norges beste tennisspiller tre baller før han server? Hva er det han ser etter da?

Svaret er at han studerer hårlaget på tennisballene. Jo mer ballene brukes, jo mer står hårene ut. Slike baller vil han ha bort. 22-åringen leter etter den minst hårete ballen fordi den går fortere gjennom luften. Det kan bety noen km/t i en serve som i gjennomsnitt for ham er på 180–190 km/t.

I French Open har ballene de to siste årene vært annerledes enn tidligere. Ballene er fylt med gass og har en viss sprett når de er nye. Etter hvert som ballene blir brukt, vil gassen sakte sive ut og bli «døde». Og hvis noen skulle lure, det er ingen påfyll av gass på slappe baller.

De ballene som verdenseliten er ferdig med, selges som brukte og kan benyttes av mosjonister, bikkjer og barn.

Fakta 10 fakta om tennis Wimbledon regnes som den eldste tennisturneringen i verden. Første gang spilt i 1877. French Open (Roland Garros) ble første gang spilt i 1891.

French Open er den eneste turneringen hvor det ikke brukes tiebreak i det femte og avgjørende settet.

Den raskest målte serven skal være 266,34 km/t og det er australieren Sam Groth som slo til ballen.

Tennisballene var opprinnelig hvite, men har de siste 20 årene gått over til refleksvest-gul.

De mest prestisjefylte turneringene er de som kalles Grand Slam. Spilles i Paris (French Open), London (Wimbledon) US Open i New York og Australia Open i Melbourne.

De opprinnelige tennisraketene var laget av tre og strengene var tvinnede dyretarmer. For lengst har syntetiske materialer tatt over både for racket og strenger.

Roger Federer regnes som en av de største tennisspillerne gjennom tidene på herresiden. Men det er Novak Djokovic som akkurat nå er ranket som nummer 1 i verden på herresiden.

Australske Ashleigh Barthy er ranket som nummer 1 i verden av kvinnene.

Casper Ruud er ranket som nummer 16 i verden. Det er den beste rankingen en nordmann noen gang har oppnådd. Hans far Christian Ruud ble ranket som nummer 34 som best.

Den totale prispengepotten i French open er på 38 millioner euro (ca 390 millioner kroner) Vinneren får overført 1,6 millioner euro (i underkant av 17 millioner kroner). Selv Casper Ruud, som ble slått ut i 3. runde, får ok betalt. Han fikk 126.000 euro, rundt 1,3 millioner kroner etter tapet fredag Les mer

Hva er planen? Casper Ruud gir beskjed til makkeren gjennom sin egen drakt. Foto: Mette Bugge

Lukten av nye baller

På steder i verden med tynn luft, som eksempel i Bogota i Colombia på 2640 meters høyde, ville en gassball gått lynraskt gjennom luften. Her brukes trykkløse baller, baller uten gass. Det er ikke helt optimalt fordi disse ballene er steinharde og tøffe for armen, men nødvendige.

Mange spillere suger inn luften fra nye tennisballer, når de åpner røret de ligger i for første gang. Og det jeg husker fra French Open for to år siden, var at Ruud luktet på ballen før han skulle sette den i spill. Det har han sluttet med nå.

Men det virker jo spesielt når han i double dekker til munnen for å gi makkeren beskjed. Det er for å unngå at noen skal kunne lese på leppene eller høre hva duoen bestemmer seg for når de skal serve.

Ikke noe slinger i valsen. oppvarming er nødvendig for ballgutter- og jenter. Foto: Mette Bugge

Det ærefulle oppdraget

Da jeg underveis i French Open ventet utenfor en bane, oppdaget jeg at ballgutter- og jenter varmet opp før de skulle i aksjon. Og det varte lenge, minst en halv time med løping og tøying. De hadde instruktør, det var omtrent 20 i gruppen og flere grupper gjorde det samme.

Det å få slike oppgaver for unge mennesker er prestisje. De får fri to uker på skolen så lenge turneringen varer. Ritualene er bestemt gjennom mange år. Nye «lag» kommer løpende inn på banen og avløser hverandre. Ungdommene sitter på kne ved nettet, mens andre nærmest står skolerett i hvert hjørne. Ballene går presist fra den ene til den andre langs sidelinjen, slik at spilleren fort kan få den ved avbrudd. I pausene mellom game og sett oppgaven å skjerme stjernene for sol.

Casper Ruud har akkurat slått bort ballene han ikke vil ha. De samler ballgutten opp. Foto: Mette Bugge

De unge menneskene som er så heldige å bli plukket ut til finalene, lager et håndtrykk på en vegg inne i gangen før de går ut på banen. For en opplevelse det vil bli for dem når kvinnene skal i aksjon lørdag om en uke, herrene dagen etter.

Tennis er en verdensidrett. Casper Ruud måtte gi seg i tredje runde i Grand Slam på grus, men han higer mot toppen. Flere nordmenn vil få lyst til vite mer av tennisens forunderlige verden.

Jeg er fortsatt ikke utlært, men jeg kan i alle fall mer enn da jeg kom til Paris.