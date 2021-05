Landslagskeeper skal trene med AaFK

Cecilie Fiskerstrand (25) skal bruke AaFK-treninger på å bli klar til landslagssamling.

Cecilie Fiskerstrand var med på keepertrening sammen med Michael Lansing, Enock Mawete og Andreas Lie. Foto: Kristian Stenerud

Norges kvinnelandslag skal etter planen spille treningskamper mot Sverige og Nederland i neste måned, hvis regjeringen justerer reglene for innreisekarantene. Ettersom Cecilie Fiskerstrand er ferdig med sesongen i Brighton, og er på jakt etter en ny klubb, er hun for tiden tilbake på Sunnmøre.

Torsdag formiddag dukket hun opp på AaFK-trening på Emblem stadion, som AaFK låner mens kunstgressdekket på Color Line stadion blir byttet ut.

– Jeg har gått litt over ei uke uten å trene fotball på grunn av karantene etter hjemreise, og jeg kan ikke gå like lenge til uten trening før landslagssamlingen. Derfor spurte jeg om å få trene her, og det var ikke noe problem, sier Fiskerstrand til Sunnmørsposten.

Det var keeperens far som foreslo at hun kunne trene med AaFK.

– Hvis jeg ikke kunne gjort det, kunne jeg ikke kommet hjem, som jeg hadde veldig lyst til. Jeg har hørt mye bra om keeperne i AaFK, så det var kjekt å få prøve seg her. Jeg har ikke vært hjemme siden jul, men da var jeg i karantene under hele oppholdet før jeg måtte tilbake til England. Nå gleder jeg meg til landslagssamling, sier hun.