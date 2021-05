Ny podkast: Advarer AaFK mot å vrake Hopland for mer rutinerte konkurrenter

Trioen i Sunnmørsball mener AaFK må beholde Nikolai Hopland på banen sjøl om David Fällman snart er klar igjen.

Tarjei Omenås, Kristian Stenerud og Oddbjørn Lie utgjør trioen i podkastens Sunnmørsballs siste episode. Foto: Tarjei Omenås

Etter en litt for lang pause er podkasten Sunnmørsball tilbake med årets femte episode. Tarjei Omenås og Kristian Stenerud har i denne utgaven fått besøk av der tidligere AaFK-spiller Oddbjørn Lie.

Vi går gjennom AaFKs tre første kamper og se fram mot noen tøffe kamper de neste ukene. Så må vi få hylle Nikolai Hopland, for dette er litt av en unggutt, som må spille og spille. Vi tar også for oss det som skjer i breddefotballen, for her er det liten tvil om at det bør åpnes opp så raskt som mulig.

