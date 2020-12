«Hvorfor skal vi glede oss til et fotball-VM ingen vil ha?»

OM FOTBALL: Sorry, det er ikke meningen å ødelegge førjulsidyllen. Men i dag er det to år til det skal spilles VM-finale i en utskjelt ørkenstat.

Slik blir Al Bayt stadion, der VM sparkes i gang 21. november 2022. Foto: KAI PFAFFENBACH, REUTERS

Erlend Nesje Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Normalt ville vi diskutert disse spørsmålene:

Kan Lionel Messi fullbyrde sin allerede fantastiske karriere ved å gjøre som landsmann Diego Maradona, lede sitt kjære Argentina til VM-gull?

Eller kan Cristiano Ronaldo by opp til en siste dans og løfte VM-pokalen for Portugal?

Vi nordmenn er naturlig nok mer opptatt av om Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard får muligheten til å skinne på den øverste scenen.

Dette og andre sportslige temaer ville vært naturlig å snakke om fredag 18. desember 2020 – på dagen to år før VM-vinneren skal kåres i Qatar og tre måneder før VM-kvalifiseringen starter.

Dessverre er realiteten annerledes. Fordi fotball-VM 2022 er lagt dit det er.

Fakta Fotball-VM 2022 Vertsland: Qatar. Arrangeres: 21. november til 18. desember 2022. Kamper: 64 fordelt på 8 stadioner. 32 nasjoner skal delta. Pris: Nyhetsbyrået AFP anslo i 2017 at VM-verten ville bruke 500 millioner kroner daglig og 1400 milliarder kroner totalt på byggekostnader. I tillegg til fotballarenaer utbygges infrastrukturen med nye motorveier, jernbaner, flyplasser og sykehus. Søknadsprosessen: Var svært kontroversiell. Qatar ble tildelt mesterskapet 2. desember 2010. På grunn av Fifas rotasjonspolitikk kunne ikke land fra Sør-Amerika eller Europa søke. Dermed ble søkerne Australia, Japan, Qatar, Sør-Korea og USA. Les mer

Det er ikke spart på noe i byggingen av VM-stadionene. Her er garderoben på Al Bayt stadium, der åpningskampen spilles 21. november 2022. Foto: KAI PFAFFENBACH, REUTERS

De mange spørsmålene

I 10 år er det blitt fortalt om grov korrupsjon, brudd på menneskerettigheter og at fotball-VM 2022 på den arabiske halvøyen aldri burde funnet sted.

Det er blitt snakket mye. «Alle» virker enige i at Qatar ikke burde blitt tildelt VM, men ingen har gjort noe med det.

Og da er spørsmålet:

Hvorfor skal vi glede oss til et fotball-VM ingen vil ha?

Vel, det er langt lettere å finne svar på hvorfor det er vanskelig å se frem mot adventsmesterskapet i 2022.

Vi kan starte med de mer trivielle problemstillingene:

På grunn av klimaet i Qatar, ble VM 2022 flyttet fra sommer til vinter. Det betyr VM fra 21. november til 18. desember, som både bryter med tradisjoner og sørger for et salig kaos når terminlistene for klubbfotballen skal fastsettes.

Qatar har hverken historie eller fotballkultur.

Finalen 18. desember skal spilles på Lusail stadion i en kunstig oppbygd by (ble påbegynt i 2009) et par mil nord for Doha.

Alt dette kan nok både fotballen og verdenssamfunnet leve med.

Alt det andre blir derimot beskrevet som langt mer alvorlig.

Korrupsjon og slaveri

10 år og 16 dager etter den famøse VM-tildelingen er det fortsatt ikke brakt på det rene hvor omfattende bedraget var. Det er vel heller tvilsomt om vi får noe klart svar. Men av de 22 medlemmene i Fifas eksekutivkomité, som i desember 2010 tok avgjørelsen om å legge fotball-VM i 2022 til Qatar, er et stort flertall utestengt for brudd på de etiske reglene.

Mange av dem er også tiltalt eller dømt i straffesaker i forbindelse med korrupsjon.

Men er det mer alvorlig enn gjentatte brudd på menneskerettigheter?

Fotball skal være folkets idrett, og i de 10 årene som er gått etter tildelingen, er det folket som har lidd, viser flere rapporter. Eller rettere sagt tusenvis av fremmedarbeidere, den innleide arbeidskraften som er blitt behandlet som slaver under oppbyggingen av infrastruktur og åtte stadioner i milliardsluket fotball-VM 2022.

Arbeidere i sving under byggingen av stadion i Lusail, der VM-finalen skal spilles. Foto: Kai Pfaffenbach, Reuters

Kritikk og nådeløse rapporter

Kritikken har vært nådeløs, menneskerettighetsorganisasjonene Human Right Watch og Amnesty International har jevnlig rapportert om grov diskriminering og uverdige arbeidsforhold i Qatar. Vertsnasjonen er blitt presset til å gjennomføre reformer – løfter som de ikke har klart å innfri.

To år før VM-finalen er det fortsatt uklart om det finnes reell vilje til å avskaffe det omstridte Kafala-systemet, et system der arbeidsgivere eier sine ansatte og er en form for moderne slaveri.

To år før VM-finalen er det arbeidere på VM-stadionene som fortsatt ikke får lønn

To år før VM-finalen er det fortsatt mange av de rundt regnet to millioner fremmedarbeiderne i Qatar som ikke får tilbake passene sine.

To år før VM-finalen bor fremmedarbeidere under elendige forhold, og koronapandemien har ikke gjort det enklere i overfylte arbeidsleirer.

To år før VM-finalen dør det arbeidere som skal bygge stadionene som skal være vertskap for fotballfesten. Hva de endelige dødstallene fra Qatar ble tildelt VM til mesterskapet er over, kan vi bare gjette oss frem til. Men det skal være snakk om tusener.

Alt er blitt omtalt og diskutert, på TV, i aviser og ikke minst sosiale medier – det er jo der fotballens supportere får uttrykke sin mening.

Men det er påfallende få som har tatt til orde for å avlyse eller flytte mesterskapet. Det internasjonale fotballforbundet vil i hvert fall ikke gjøre det. Politikere verden rundt, også i Norden, har vært forbausende tause. De nasjonale forbundene har avventet. Spillerne har stort sett tiet, noen av idrettens største profiler har til og med vært ambassadører for VM – som Pep Guardiola, Xavi og Zinédine Zidane.

Barcelona-legenden Xavi er ambassadør for Qatar-VM og har de siste årene vært trener for All Sadd i landet som skal arrangere mesterskapet. Foto: Kai Pfaffenbach, Reuters

Tror ikke på boikott

Norges fotballpresident Terje Svendsen har besøkt Qatar to ganger og uttrykt sin motstand mot mesterskapet.

Men han tror ikke på boikott som virkemiddel.

– Vi håper at søkelyset som følger med VM, skal føre til forbedringer. Men vi har også uttrykt bekymring for hvordan situasjonen vil bli når VM er avsluttet. Det er definitivt en risiko knyttet til det som skjer når verdens øyne ikke lenger er rettet mot Qatar, sa han i et intervju med Aftenposten i sommer.

– Vi må gjøre alt vi kan på banen. Og så stå opp for det man mener er politisk riktig. Og der kommer mange, inkludert meg, til å sitte i glasshus, innrømmet landslagssjef Ståle Solbakken i et Aftenposten-portrett sist lørdag.

– Nei, vi boikotter ikke VM. Med mindre Folketinget og internasjonale organisasjoner mener noe annet, fastslo Danmarks landslagssjef Kasper Hjulmand etter VM-trekningen forrige uke.

Få dager etter gikk rivaliserende danske supportere sammen om en underskriftskampanje i håp om at Folketinget vil vurdere en dansk boikott av Qatar-VM.

Protestene har vært store, spesielt fra oss i den vestlige delen av verden. Men fakta er at andre deler av verden ikke har det samme synet på menneskerettigheter.

Derfor har heller aldri prosjektet blitt stoppet.

Mohamed Salah og Liverpool vant klubb-VM i Qatar for ett år siden. Foto: Kai Pfaffenbach, Reuters

Alt er glemt under VM

Det blir nok VM i Qatar. Det er uansett altfor sent å snu nå. The show must go on.

De to neste årene kommer historiene om dødsfall, slaveri, mishandling og grove brudd på menneskerettighetene til å gjøre oss veldig opprørte.

Ved inngangen til VM kommer mediene til å teppelegge alle kanaler med fortellingene om de grusomme skjebnene i Qatar.

Men 21. november 2022, når første VM-kamp spilles på Al Bayt stadion, er trolig alt dette glemt.

Da jubler vi igjen for Cristiano, Lionel – og kanskje Erling.

Sånn er det alltid med mesterskap som er plassert på steder de ikke burde vært plassert, for Qatar er jo ikke det første omstridte mesterskapet. Vi opplevde mye av det lignende i forrige fotball-VM i Russland. Og Sotsji-OL. Og Brasil-OL. Og VM i Sør-Afrika.

Så fort det er avspark, handler det om sport. Og kun det. Det er jo mest behagelig.

Selve spillet er vel også det eneste argumentet for å kunne glede seg til VM i Qatar. Verdens beste fotballspillere skal møtes igjen. Og omstendighetene rundt mesterskapet kommer neppe til å påvirke kvaliteten.

Men akkurat nå er det vanskelig å se for seg at en skal finne noen som helst form for glede ved at verdens beste fotballspillere møtes ved de døde fremmedarbeidernes grav.