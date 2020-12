Kaggestad ble alvorlig syk: – Var midt mellom levende og død

Johan Kaggestad har kommentert sykkelsport for TV 2 i en årrekke. Etter årets Tour de France ble han alvorlig syk. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Johan Kaggestad (77) kjempet for livet kort tid etter at han kommenterte årets Tour de France. I et intervju til TV 2 forteller han om dramaet.

