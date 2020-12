RBKs ellever: Wiedesheim-Paul debuterer fra start

Åge Hareide gjør tre endringer på laget fra Vålerenga-kampen.

Rasmus Wiedesheim-Paul får sin første kamp fra start mot Mjøndalen. Foto: Ole Martin Wold

Med Dino Islamovic suspendert etter den omstridte utvisningen på Intility Arena, er det Rasmus Wiedesheim-Paul som starter på topp for RBK.

Svensken får dermed sin debut fra start i RBK-trøya, når Mjøndalen er motstander på Lerkendal torsdag kveld.

Siden spissen kom fra Halmstad i september, har han hatt tre innhopp, men ennå ikke scoret. Før han signerte for RBK hadde han scoret 13 ganger på 17 kamper i Superettan i Sverige.

Endringer på venstresiden

Mot Mjøndalen trekkes også Kristoffer Zachariassen ned igjen som indreløper, etter å ha spilt ving mot Vålerenga. Emil Konradsen Ceïde kommer inn igjen på venstrekanten.

Også på venstreback gjør Hareide endringer. Vegar Eggen Hedenstad har fått tillit i de siste kampene, men torsdag er Pa Konate tilbake fra start.

Konate startet sist mot Bodø/Glimt, men det etter et Eggen Hedenstad måtte gi seg etter problemer på oppvarmingen.

Eyjólfsson benket igjen

Sammen med Tore Reginiussen, har Hólmar Örn Eyjólfsson utgjort stopperparet i RBK denne høsten.

Men til kampen mot Vålerenga ble den islandske landslagsstopperen vraket og inn kom Even Hovland igjen, som hadde mye tillit under Trond Henriksen.

I kampen mot Mjøndalen er 30-åringen igjen på benken, mens Hovland får fornyet tillit, etter en solid kamp i Oslo.

Disse starter for RBK:

André Hansen – Erlend Dahl Reitan, Tore Reginiussen, Even Hovland, Pa Konate – Kristoffer Zachariassen, Per Ciljan Skjelbred, Markus Henriksen – Carlo Holse, Rasmus Wiedesheim-Paul, Emil Konradsen Ceïde

På benken: Julian Faye Lund, Hólmar Örn Eyjólfsson, Warren Kamanzi, Anders Konradsen, Gjermund Åsen, Edvard Tagseth, Samuel Adegbenro og Mikkel Konradsen Ceïde.

Stengte siste trening

Onsdagens trening utenfor Lerkendal, ble spilt for lukkede dører.

Da treningen skulle starte, ropte Åge Hareide presseansvarlig Jørgen Stenseth til seg og ba ham videreformidle et ønske om at pressen ikke var til stede da elleveren ble drillet.

– Vi vil ha fred og ro, og øve på disse tingene uten at det er pressefolk til stede, som skriver og filmer alt vi gjør. Det er ikke nødvendig å legge ting åpent for Mjøndalen, forklarte Hareide til Adresseavisen etter treningen.

Videre fortalte han at dette er noe han kommer til å gjøre oftere.

– Handler dette om situasjonen klubben er i?

– Nei. Det handler ikke om noe annet enn å være fullstendig profesjonell, og å holde for oss selv det vi skal gjøre, og sørge for at omverdenen ikke ser det før på kampdagen. Det er snakk om å gjøre dette dagen før kamp, ikke ellers.