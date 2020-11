66 utøvere i Kristiansand fikk stipend. Et av Norges største talenter fikk ikke: – Kan ikke skjønne det

Skyttertalentet Caroline Finnestad Lund har gått i fotsporene til pappa Tor Harald Lund, og satser knallhardt på sporten. Foto: Privat

Tor Harald Lund reagerer skarpt på at dattera Caroline Finnestad Lund – et skyttertalent som vekker oppsikt – ikke kvalifiserer for å få stipend fra Cultiva Ekspress.

