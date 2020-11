Ny podkast: Hør Berntsen fortelle hvordan han opplever å ha fått sparken i Viking

Ny episode av Studio A.

Det ble en dramatisk dag i Jåttåvågen. Aftenbladet kunne torsdag formiddag fortelle at Bjarne Berntsen ikke får fortsette som hovedtrener etter sesongen.

Beskjeden fikk Berntsen på mandag.

I denne episoden av Studio A forteller Berntsen hvordan han opplevde å få beskjed om at han ikke får fortsette i jobben, hvordan forholdet til styret er, hva han tenker om veien videre både for Viking og for egen del og alle reaksjonene som har kommet.

