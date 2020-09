26 år gammel legger han opp: – Klart det er en tøff avgjørelse

– Dette er en avgjørelse jeg har tatt over tid, sier kristiansanderen Herman Dahl, som nå legger opp som syklist. Foto: Fredrik Hagen

Etter å ha levd av sykkelsporten i seks år kom Herman Dahl (26) til et punkt der fornuften tilsa at det var best å legge opp.