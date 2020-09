Italiensk politi mener det ble jukset med pass-søknaden til Suárez

Italiensk politi har åpnet etterforskning etter påstander om at fotballstjernen Luis Suárez jukset på språkprøven da han søkte italiensk pass i sommer.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Luis Suarez var nær en overgang til Juventus i sommer, men den gikk i vasken. Foto: ALBERT GEA / NTB

NTB-DPA

Suárez var aktuell for en overgang til Juventus, men måtte da skaffe seg italiensk pass ettersom storklubben allerede hadde hentet for mange ikke-EU-spillere.

Nå har politiet i Perugia innledet etterforskning etter at avlytting av ansatte ved universitetet i byen antyder at det ble jukset med språkprøven som skulle vise at Suárez snakker italiensk.

– Han må få ståkarakter, for med en lønn på 10 millioner euro i året, kan han ikke stryke, skal en ansatt ved universitetet ha sagt mens politiet hørte på.

To ansatte ved universitetet er nå under etterforskning for svindel.

Overgangen, som aldri ble noe av, var avhengig av at Suárez sto på språkprøven. Han var aktuell for italiensk pass ettersom kona hans er datteren til en italiensk emigrant som flyttet til Uruguay.