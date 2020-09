Regjeringen åpner breddeidretten for normal trening

Regjeringen åpner opp for normal kontakttrening i breddeidretten for personer over 20 år.

Foto: Lars Idar Waage (Arkivfoto)

NTB

Det kom frem da statsminister Erna Solberg, helseminister Bent Høie og kulturminister Abid Raja stilte til pressekonferanse onsdag.

Samtidig kom det frem at det åpnes for 600 personer på arrangementer utendørs. De siste månedene har grensen ligget på 200.

