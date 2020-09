Regjeringen åpner breddeidretten gradvis for normal trening

Regjeringen åpner opp for normal kontakttrening for deler av breddeidretten for personer over 20 år fra 12. oktober.

Statsminister Erna Solberg (H), helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) på pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag. Foto: Vidar Ruud / NTB

Kommunene har frist til samme dato med å forberede og vurdere situasjonen lokalt. I kommuner med økt smitte og lokale utbrudd kan det vurderes om gjenåpningen av breddeidretten og kontakttrening for voksne skal utsettes til smitten er under kontroll.

Det presiseres at det åpnes opp for trening i det som er definert som fase én: For gatelag, for 2. divisjon kvinner og nedover og for fjerde nivå menn (3. divisjon). Det åpnes ikke opp for kontakttrening for 4. divisjon menn og nedover.

– Det er svært gledelig og en stor lettelse at myndighetene nå har gitt klarsignal for å starte opp fase 1 i den gradvise gjenåpningen av kontaktidretter for voksne utøvere over 20 år. Dette vil omfatte over 23.600 utøvere i alle kontaktidretter som nå har ventet over et halvår på å komme i gang igjen med ordinær idrettsaktivitet. Det har vært en krevende tålmodighetsprøve for alle, heter det fra idrettspresident Berit Kjøll i en pressemelding.

Avlyst

Breddefotballsesongen i regi av Norges Fotballforbund (NFF) for folk over 20 år er allerede avlyst. Det blir ingen sesong for 3. divisjon og nedover for menn og 2. divisjon og nedover for kvinner.

Regjeringens lemping på regelverket gjelder muligheten til kontakttrening.

– Breddeidretten for voksne over 20 år kan gjenåpne for normal trening fra 12. oktober med utgangspunkt i idrettens prioriteringsliste. Det skjer sju måneder etter at koronaen for alvor traff Norge og vi stengte. Planen er å starte opp i hele landet, men i kommuner og regioner med økt smitte og lokale utbrudd må det tas særskilte vurderinger om det er tilrådelig å åpne opp når vi kommer til 12. oktober, sa kulturminister Abid Raja (V).

Forsiktighet

Regjeringen vil vurdere åpning av såkalt fase to inn mot november.

– Vi håper gjenåpningen av fase 1 kan bli en katalysator for at de resterende utøverne kan komme i gang raskest mulig, både med trening og konkurranser, sa Kjøll.

Helseminister Høie manet til forsiktighet oppe i det hele:

– Norge har holdt mer åpent enn de fleste andre land under pandemien, samtidig som vi har kontroll på smitten. Vi har ingen garanti for at vi klarer dette videre, men nå vet vi at vi kan, vi vet at vi har tiltak som virker og vi vet at det kan gi oss mindre inngripende tiltak. Det gir håp og krefter til å holde ut, sa Høie.