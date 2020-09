Mata med mål og assist da Solskjærs United tok seg til kvartfinale

Juan Mata slo frisparket som ga ledelse og scoret på lekkert vis målet som punkterte kampen da Manchester United slo Brighton 3-0 borte i ligacupen.

Manchester United feirer Juan Matas scoring i 3-0-seieren over Brighton i ligacupen. Foto: Andy Rain, Pool via AP / NTB scanpix

Dermed er Ole Gunnar Solskjærs menn med i kvartfinaletrekningen torsdag kveld.

I det 44. minutt tok Juan Mata frispark fra høyre. Ben White lå en meter bak lagkameratene og ødela offsidelinja så Scott McTominay uforstyrret kunne løpe inn og nikke uhindret i mål bak Jason Steele.

I det 73. minutt leverte Donny van de Beek en lekker flikk til Mata, som med en skuddfinte satte hjemmeforsvaret sjakk matt og passet ballen i mål. Innbytter Paul Pogbas frispark som endret retning på en forsvarsspiller Joël Veltman ble bare pynt på kaka.

I øsregnet i Brighton var ligacupkampen langt fra fyrverkeriet de to klubbene leverte da de med ganske andre oppstillinger møttes i Premier League lørdag. Da vant United 3-2 med et straffespark dypt inn i overtiden, etter at dommeren egentlig hadde blåst av. Da hadde Brighton fem stolpetreff i tillegg til de to målene, men onsdag kom ikke hjemmelaget til mange sjanser.

Det gjorde heller ikke Manchester United, men laget vant fortjent.

Andre lag

Solskjær gjorde 10 endringer i startoppstillingen onsdag. Viktor Lindelöf var alene om å starte begge kamper. Brighton gjorde ni endringer, så det ville ikke være riktig å hevde at det var de to samme lagene som møttes igjen.

Odion Ighalo fikk den første store sjansen i det 18. minutt. Brandon Williams spilte fint inn til Juan Mata, som fant nigerianeren med en smart pasning. Ighalo rundet keeper Jason Steele, men var i ubalanse da han skjøt fra spiss vinkel, og ballen gikk i nettveggen på feil side av stolpen.

Ledermålet kom på et psykologisk gunstig tidspunkt rett før pause, og United hadde brukbar kontroll etter sidebytte.

Kjemperedning

Likevel måtte Dean Henderson ta fram en redning fra øverste hylle for å nekte innbytter Leandro Trossard utligning i det 67. minutt. Han fikk opp armen akkurat i tide til å styre det harde skuddet utenfor.

Noen minutter senere gjorde Mata 2-0 etter av van de Beek flikket Freds oppspill videre til ham. I det 80. minutt pådro Veltman seg gult kort da han lagde frispark, og så ble han truffet av Pogbas skudd som ellers trolig ville gått utenfor. Slik sluttet en tung kveld for hjemmelaget.

Brighton har vært i kvartfinale i ligacupen bare en gang, for 41 år siden, og det blir ingen ligacupmoro denne sesongen heller. Solskjærs menn er på sin side ett steg nærmere Wembley.

Nær cupbombe

I de andre ligacupkampene var Newport nær en ny cupbragd mot Newcastle, men Jonjo Shelvey utlignet rett før slutt, og Premier League-laget gikk videre på straffespark.

– Jeg forstår hvorfor Newport har slått sterke lag i cupen tidligere. De er et godt lag, og de ga alt. Vi sliter med effektiviteten, og det holdt på å felle oss i dag, sa Newcastle-manager Steve Bruce til Sky Sports.

De to øvrige kampene onsdag endte med tremålsseier. Manchester City vant 3-0 på bortebane mot Burnley, mens Everton slo West Ham 4-1 med hattrick av Dominic Calvert-Lewin.