Brækhus skal gå omkamp mot McCaskill

Cecilia Brækhus (38) aktiviterer klausulen som gir henne en omkamp mot Jessica McCaskill.

Foto: Ed Mulholland / Matchroom / Ed Mulholland/ Matchroom

Saken oppdateres

Det går frem av en pressemelding mandag kveld.

– Jeg vil ikke gi meg med den dårligste kampen i min karriere. Det skylder jeg mine supportere, sier Brækhus i pressemeldingen.

Etter 36 kamper som ubeseiret, og 25 som regjerende verdensmester, gikk det galt i kamp nummer 37, da Brækhus tapte på poeng mot Jessica McCaskill. To av tre dommere ga amerikaneren seieren med 97–93 og 97–94.

– Jeg føler fortsatt at jeg vant eller at det kunne endt uavgjort, og da jeg tenkte på det, visste jeg at jeg kan slå henne i en omkamp, sier Brækhus, som mener hun ikke tapte mot en bedre bokser og at hun dessuten heller ikke var i toppform.

Omkampen vil finne sted «tidlig i 2021», heter det i pressemeldingen.