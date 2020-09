Liverpools Thiago isolert etter positiv koronatest

Liverpool-spiller Thiago Alcântara har testet positivt på koronaviruset og er i tråd med smittevernprotokollen i isolasjon i sitt hjem.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Thiago Alcântara takler Mason Mount i debutkampen for Liverpool nylig. Den spanske midtbanespilleren er nå isolert hjemme etter å ha testet positivt på koronaviruset. Foto: Matt Dunham, Pool via AP / NTB

NTB

Det opplyser den engelske seriemesteren tirsdag på sitt nettsted.

29-åringen, som denne måneden ble hentet fra mesterligavinner Bayern München, debuterte i borteseieren mot Chelsea for en drøy uke siden. Han spilte ikke i mandagens hjemmeseier mot Arsenal.

Liverpool opplyser at han har lette symptomer på covid-19, men at helsetilstanden hans er god og at symptomene er på retur.

Premier League meddelte mandag at ti personer testet positivt for koronaviruset i den siste runden med prøver. Det er det høyeste tall siden sesongen startet.

Til sammen ble 1595 spillere og klubbansatte testet i perioden 21. til 27. september. De smittede isoleres alle i ti dager i sine hjem.

Ligaen gjennomfører ukentlige tester av spillere og støtteapparat i alle 20 klubber.

De som tester positivt navngis ikke dersom de ikke ønsker det. Liverpools klubblege Jim Moxon gjør det klart at Thiago er innforstått med at han positive prøve blir offentlig kjent.

– Vi har fulgt alle protokollene til punkt og prikke, og det går bra med Thiago. Han er isolert hjemme i tråd med retningslinjene, og vi håper å ha ham med oss igjen snart, sier Moxon.