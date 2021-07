– Jeg er kjempespent. Jeg kom jo hit på grunn av ham

Tre Rosenborg-profiler. To spørsmål. Tema: Åge Hareide.

RBK- Haugesund 0–0: De hadde ikke kommet ut til pressen ennå, spillerne, da treneren proklamerte at han har tatt en avgjørelse om fremtiden.

Men etter at Hareide fortalte at han gir RBK beskjed torsdag, ble spørsmålene flyttet videre til spillerne.

Til Erlend Dahl Reitan. Til Kristoffer Zachariassen. Og til Alexander Tettey.

Adresseavisen stilte dem to spørsmål hver:

1) Hva tenker du om at det kommer en avgjørelse torsdag?

2) Hvordan er tilliten til Hareide?

– Sak mellom Åge og klubben

Når det gjelder Erlend Dahl Reitan, så ble han tatt relativt «off guard» av Adresseavisen. Hareides framtid hadde nemlig ikke vært noe tema i garderoben etter kampen.

– Jeg vet ikke hva jeg skal tenke om det. Det får bli en sak mellom Åge og klubben. Så får vi se, svarer han - på at det nå blir en avgjørelse.

– Har du tillit til Hareide?

– Jeg har tillit til Åge og at det klubben gjør er riktig. Så lenge Åge er her, og Trond (Henriksen) og Geir (Hansen) er her, så jobber vi for dem. Jeg tror ikke ting ligger bare på Åge, heller, dette har vedvart i to-tre år. Det har gått opp og ned. Jeg tror det sitter dypere enn kun hos en enkelt trener, svarer han.

Spent toppscorer

Kristoffer Zachariassen svarer slik:

– Jeg er spent på avgjørelsen. Jeg synes Åge er en veldig god trener, og håper vi får fortsette med han, sier han - og legger til:

– Jeg håper at han klarer å snu oss inn på god form igjen. Jeg har tillit til ham, det er det ingen tvil om. Han har fått ting ut av oss før, og kommer til å gjøre det igjen. Så får vi på banen ta mer tak. For det vi leverer for tiden er rett og slett ikke godt nok.

Alexander Tettey er om mulig enda mer tydelig:

– Jeg er kjempespent. Jeg kom jo hit på grunn av han, blant annet, sier han.

Og fortsetter:

– Jeg håper han ikke bestemmer seg for å gi seg. Vi kan ikke finne en mer rutinert trener enn Åge.

Hareide har altså varslet en avgjørelse torsdag.