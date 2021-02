Dansk avis: – Vipers har gitt tilbud til spansk stjerne

Team Esbjerg kommer ikke til å forlenge kontrakten med Nerea Pena. Ifølge en dansk avis skal Vipers ha gitt tilbud til den spanske stjernebacken.

Ifølge dansk avis skal Vipers ha gitt et tilbud til den spanske profilen Nerea Pena. Her er hun i duell med danske Kristina Jørgensen i EM 2020. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

Nicolai Gaustad Olsen Fædrelandsvennen

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

KRISTIANSAND/ESBJERG: Det knyttes for tiden stor spenning til hvilke signeringer Vipers vil gjøre foran 2021–2022-sesongen. Henny Reistad er allerede bekreftet klar for Team Esbjerg, og Malin Aune er også på vei bort.

Inn er kommet Isabelle Gulldén, som har signert en toårsavtale. Men Vipers er på langt nær ferdig der.

– Vi har i tillegg signert tre internasjonale og en norsk spiller, så stallen for neste sesong ser veldig bra ut, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad.

– Kontaktet Pena

Han vil ikke gi noen hint om hvem disse er, men den danske avisen JydskeVestkysten skriver at en av dem kan være den spanske stjernebacken Nerea Pena fra Team Esbjerg.

Den regjerende danske seriemesteren kommer ikke til å forlenge kontrakten med den spanske profilen, som kom til klubben så sent som i november. Ifølge avisen skal Vipers ha tatt kontakt med spanjolen, og gitt henne et tilbud.

Fakta Nerea Pena Abaurrea Født: 13 desember 2989 i Pamplona, Spania Høyde: 175 cm Posisjon: Midtback A-landskamper/mål: 165/553 Klubb: Team Esbjerg Tidligere klubber: SD Itxako, Ferencváros TC og Siófok KC. Les mer

– Pena har vært et spennende bekjentskap og en spennende spiller i den danske ligaen, som vi ønsker alt det beste, og vi er sikker på at hun snart vil finne en ny klubb. Vi er likevel sikre på at Pena vil bidra til at vi får oppfylt våre sportslige målsetninger i inneværende sesong, sier Bjarne Pedersen, styreleder i Team Esbjerg, til avisen.

– Jeg kommenterer ikke enkeltspillere, sier trener Ole Gustav Gjekstad.

I onsdagens utgave av JydskeVestkysten oppfordrer stjernespilleren Estavana Polman klubben til å beholde Pena.

VM-sølv og All star-spiller

Nerea Pena var en del av det spanske laget som tok VM-sølv i 2019, etter blant annet å ha slått Norge i semifinalen.

Nerea Pena har spilt på det spanske landslaget i en årrekke, og scoret 553 mål. Nå kan hun være på vei til Vipers. Her fra en kamp i EM i 2016 mot Frankrike. Foto: TT NEWS AGENCY / X02350

Den spanske midtbacken har også VM-bronse fra 2011 og EM-sølv i 2014.

I EM 2010 endte Spania kun på 11. plass, men Pena ble likevel valgt inn på mesterskapets All star-lag.