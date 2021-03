USA vurderer boikott av OL i Beijing: – Det vil synes veldig godt

Debatten om Beijing-OL raser i USA. De som er for boikott, peker på folkemord i Kina. De som er mot, peker på historien for 41 år siden.

Langrennsløper Jessica Diggins var én av de amerikanske stjernene som preget forrige vinter-OL, med gull i lagsprinten. Men får hun være med i 2022? Foto: AP

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Vinter-OL i Beijing om et år har skapt debatt i USA de siste ukene. Sterke stemmer tar til orde for en eller annen form for boikott.

Kan det virkelig skje at USA – fjerde beste nasjon i forrige vinter-OL – ikke dukker opp til lekene?

To svar fra Bidens pressesekretær Jen Psaki har ikke akkurat satt en stopper for spekulasjonene.

3. februar sa hun: «For øyeblikket snakker vi ikke om å endre standpunktet vårt eller planene våre når det kommer til Beijing-OL».

25. februar sa hun: «Det har ikke blitt tatt en endelig beslutning om det (OL), og vi ser etter veiledning fra USAs olympiske komité».

Amerikanske medier har tolket det siste svaret som at Biden-administrasjonen holder døren åpen for boikott.

Kommentator Daniel Røed-Johansen om Qatar-VM: Videoen av fotballtoppen er et kvalmende syn

Anklages for folkemord

Stridens kjerne er menneskerettighetssituasjonen i Kina. Over én million uigurer (etnisk minoritet) er blitt satt i interneringsleirer, ifølge BBC.

Det kommer rapporter om hjernevasking, tvangsarbeid og voldtekter fra disse leirene. En rapport fra amerikanske The Newlines Institute for Strategy and Policy konkluderte nylig med at Kina bryter FNs folkemordkonvensjon.

Kinesiske myndigheter har kalt anklagene «århundrets løgn, funnet opp av ekstreme anti-Kina-krefter».

Et snaut år før OL i Beijing hagler anklagene om folkemord. Her er landets president på besøk i alpinanlegget som skal brukes i mesterskapet. Foto: AP

Kjente politikere på begge sider

Blant dem som er mot boikott, er USAs olympiske komité.

– Selv om vi aldri ville ha bagatellisert det som skjer i Kina fra et menneskerettighetsperspektiv, støtter vi ikke en utøver-boikott, sa komité-president Susanne Lyons nylig.

De bruker det som skjedde i 1980 som et skrekkeksempel. Etter Sovjetunionens invasjon av Afghanistan valgte USA å boikotte OL i Moskva. Lyons sier dette ødela for utøvere som hadde trent hele livet.

Det er den kjente politikeren Ted Cruz enig i.

«Det gikk utover utøverne, og ingen andre», skriver han i en kommentar på foxnews.com.

Den profilerte politikeren Ted Cruz kaller Kina for en «bølle» og mener at en boikott vil være å gjemme seg. Foto: REUTERS

Nikki Haley er blant dem som er uenig. Hun er tidligere FN-ambassadør og et stjerneskudd i det republikanske partiet. På Twitter har hun skrevet at en OL-deltagelse vil være å «glorifisere et land som utøver folkemord».

– Vil synes veldig godt

Flere viktige politikere støtter Haleys syn. Får de viljen sin, vil det få store konsekvenser, tror professor Ørnulf Seippel ved Norges Idrettshøgskole.

– En USA-boikott av OL i Beijing vil synes veldig godt. Det vil være mye mer relevant enn en norsk boikott, sier Seippel.

Norge ble nummer én på medaljestatistikken i forrige vinter-OL, mens USA ble nummer fire. En amerikansk boikott ville hatt betydning langt utover det sportslige, ifølge Seippel.

Det er David Owen enig i. Han er kommentator for nettstedet Inside The Games og har OL og idrettspolitikk som spesialfelt.

– Dersom det blir en utbredt utøver-boikott fra vestlige nasjoner, noe jeg tror er veldig usannsynlig, tror jeg Kina vil ta det tungt. Da vil de trolig ta grep for å skape bedre forhold til Russland og Midt-Østen, skriver Owen i en e-post til Aftenposten.

Slik svarer Nif om boikott

Da USA gikk inn for boikott av OL i 1980, fulgte 91 nasjoner etter, deriblant Norge.

USAs president Jimmy Carter gikk inn for boikott av OL i 1980. Sovjetunionen svarte med å boikotte OL i Los Angeles fire år etter. Foto: AP

Norges idrettsforbund vil ikke si hvordan de vil stille seg til en eventuell boikott fra USA. Men hvor går grensen for hva norsk idrett kan være med på? Det svarte Berit Kjøll på denne uken:

– Det er krevende når store idrettsarrangementer tildeles et land med et annerledes styresett og med verdier som ikke nødvendigvis samsvarer med våre egne. Vi mener på generelt grunnlag at deltagelse, samarbeid og dialog er viktig, fremfor boikott, som lukker dører og setter oss på utsiden, sa Kjøll under «Åpen time» med pressen tirsdag.

Fakta Boikotten av OL i Moskva i 1980 Foranledningen for boikotten var Sovjetunionens okkupasjon av Afghanistan i 1979

USA krevde at Sovjetunionen måtte trekke seg ut innen 20. februar 1980, hvis ikke ville de boikotte OL (samt andre sanksjoner)

I mars var boikotten et faktum. Canada fulgte med, siden de også hadde stilt samme ultimatum

63 andre land ble med på boikotten, inkludert Vest-Tyskland, Japan og Norge

Sovjetunionen og 13 andre land svarte med å boikotte Los Angeles-OL fire år etter KILDER: Reuters, BBC, CBC og History.com Les mer

En tredje løsning

Nylig ble en tredje løsning for USA løftet frem. Tidligere presidentkandidat Mitt Romney skrev en kommentar i New York Times med tittelen «Den riktige måten å boikotte OL».

Der tok han til orde for en «økonomisk og diplomatisk boikott» av OL. Med det mener han at amerikanske idrettsfans – bortsett fra utøvernes familier – bør bli hjemme. Og at diplomater og representanter fra myndighetene ikke bør dra til OL.

David Owen i Inside The Games tror en sånn løsning er sannsynlig.

Men vil NIF støtte en lignende ordning i Norge?

– Dersom publikum eller myndigheter ikke ønsker å reise, har Nif hverken et ønske eller mandat til å påvirke en slik beslutning, sier kommunikasjonssjef i Nif Finn Aagaard.

Fakta OL i Beijing 2022 Kinas første Vinter-OL

Den olympiske komité tildelte Kina OL i 2015

De to andre finale-kandidatene var Almaty (Kasakhstan) og Oslo (trukket på grunn av mangel på statsstøtte)

Arenaene ligger i tre områder: Beijing, Yanqing og Zhangjiakou (200 kilometer unna Beijing)

Flere har tatt til orde for boikott av arrangementet, blant annet på grunn av menneskerettighetssituasjonen Les mer