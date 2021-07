Bojan Zajic: - Vi fikk ikke den oppturen vi sårt hadde trengt

Sandnes Ulf-spillerne måtte rusle slukøret av banen etter tapet mot tabelleder HamKam. Carina Johansen

To baklengsmål i løpet av tre minutter like før pause ødela mye for hjemmelaget. En redusering av Christian Landu–Landu var ikke nok til å sørge for Sandnes Ulf-seier i debutkampen som trener for Bojan Zajic.

