Sandnes Ulf fikk ikke den oppturen de håpet på

Sandnes Ulf-spillerne måtte rusle slukøret av banen etter tapet mot tabelleder HamKam. Carina Johansen

To baklengsmål i løpet av tre minutter like før pause ødela mye for hjemmelaget. Dermed endte den første kampen som Sandnes Ulf-trener med tap for Bojan Zajic.

