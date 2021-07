«Det kan være fornuftig med et Castro-salg i sommer. Det er nå klubben kan få penger for han»

AaFK har en viktig sommer foran seg på overgangsmarkedet. Et grep kan være å selge Niklas Castro.

Lars Arne Nilsen gjorde ei viktig og riktig endring da AaFK gikk fra 4–3–3 til 4–2–3–1 etter kampen mot Stjørdals-Blink. Foto: Marius Simensen

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Teksten gir uttrykk for skribentens syn.

Etter de seks første kampene sto AaFK med sju poeng og lå på 13. plass. Men heldigvis starta oppturen med seier mot Stjørdals-Blink 5–1. Etter den seieren gjorde AaFK-treneren klokt i å endre formasjon fra 4–3–3 til 4–2–3–1, men det burde kommet mye tidligere. Det var helt åpenbart at Niklas Castro som falsk nier ikke fungerte, for han ble oftere feilvendt enn rettvendt.

AaFK-treneren skal ha for at han innså at det måtte et formasjonsbytte til, for der kan fotballtrenere lett gå seg fast i sin egen stahet.

PODKAST: AaFK Fortuna-spiller Pernille Gardien har ei viktig historie å fortelle om hva forventningspress fra omgivelsene og deg sjøl kan gjøre med gleden med å spille fotball. Etter å gruet seg mer til å spille fotball enn å glede seg, valgte Gardien til slutt å oppsøke hjelp.

For dårlig effektivitet foran mål

Nå står AaFK med seier i tre av de fire siste kampene, men med normal uttelling skulle det vært fire på rad etter sjansesløseriet mot Sandnes Ulf. Bare for å sette forrige kamp i et statistisk perspektiv, så kan vi se på tallene fra analyseleverandøren Wyscout. Når det gjelder «expected goals», eller forventede mål ut ifra er statistisk perspektiv, havnet AaFK på 2,33 mål mot Sandnes Ulf. Kampen endte 0–0.

AaFK har scoret 15 mål på ti seriekamper, mens tallet for forventede mål er på 21,4. Det tallet forteller med andre ord at laget har vært for lite effektive.

Les også Kapteinen om starten i AaFK: – Jeg har vært min egen verste fiende

Castro-salg?

Formasjonsbyttet har gjort at Castro har kommet i sin beste rolle bak spissen, som ga to etterlengtede mål mot Åsane. Vi vet at 25-åringen har mer inne enn det han har vist til nå, men spørsmålet er hvor mye lengre han blir værende i klubben.

Jeg tror det kan være fornuftig for alle partere med et Castro-salg i august, hvis det kommer et godt nok bud. Det sier jeg ikke fordi jeg ikke liker Castro, men for meg handler det om økonomi og klubbdrift.

Det er nå AaFK kan få igjen noe for han. Det er også snakk om en ambisiøs spiller som helst vil spille på et høgere nivå.

Les også Spillerbørsen: «Etter tre kamper på rad som kantspiller, er det kanskje på tide å slippe til andre»

Glem dyre spillere

Klubben har vært klar på at det jaktes en ny spiss. Den jakten pågår for fullt med rike onkler på sidelinjen som kan bidra ved behov. Men jeg håper ikke det tenkes kortsiktige og steindyre løsninger ut sesongen, som spillere på tampen av karrieren som skal ha opp mot 200.000 kroner i måneden.

Legg heller pengene i spillere med potensial, som kan videreutvikles og selges når tiden er moden. Klubben kan ikke fortsette å bruke penger på spillere med lavt eller nesten ikke videresalgspotensial.

Les også AaFK-treneren etter sjansesløseriet: - Vi må hjem for å trene på avslutninger

Ikke glem spillerne som er der

Men noe av det viktigste: ikke glem spillerne som allerede er i klubben. Tenk om AaFK skulle rote bort en spiller som Isak Dybvik Määttä, som eliteserieklubber allerede har på blokka. Han er ung, lokal og et voldsomt potensial en-mot-en offensivt. Men han må slippes løs, han må få lov til å feile.

Det samme kan man si om Mamadou Diaw. Det ligger et råmateriale der. Er han ferdig materiale? Nei, men hvor mange andre på laget har potensialet hans?

Og vi må ikke glemme av det Nikolai Hopland viste i de fire kampene han starta. 16–åringen viste der at han er et stoppertalent av de sjeldne i AaFK-sammenheng. Han må dyrkes og bygges opp.

Når målet er å bli en topp seks-klubb må økonomien være der for det. Da må man være kyniske rundt hvilke type spillere man velger å bruke tid og penger på. Hvilke spillere i årets stall kan egentlig generere økonomi i framtiden, og hva må man gjøre for at det skjer? Disse spillerne må få spille, uten at det betyr at de skal starte alle kampene. De må få kjenne på ansvaret og få lov til å gjøre feil.

Les også AaFKs seiersrekke ble stoppet av Sandnes Ulf