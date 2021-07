Rosenborg-legen med en gladnyhet til fansen

Stefano Veccia har fått grønt lys til å bli med Rosenborg på trening. Selv er svensken glad, men han tør ikke juble for tidlig.

Stefano Veccia fikk onsdag en gladnyhet fra Rosenborg-legen. Torsdag kan han bli med resten av laget på trening. Foto: Camilla Alexandra Lie

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Akkurat nå er jeg veldig glad, så får man ta det litt dag for dag, forteller en smilende Veccia til Adresseavisen onsdag utenfor brakka.

Rosenborgprofilen pådro seg en skade i ryggen i mai. Nå har han endelig fått klarsignal fra det medisinske apparatet i Rosenborg til å bli bli med på treningene igjen.

– Nå er han i så klar bedring at vi er veldig optimistisk på hans vegne. Det ser mye bedre ut. Det er full trening forhåpentligvis på torsdag, og da håper vi at han kan være med for fullt fra og med neste uke, sier Rosenborgs lege, Reidar Due.

– Han har en prolaps i korsryggen, og den prolapsen har gitt nevrologisk utstråling til beina. Når han ikke klarer å skyte, blir det vanskelig å spille fotball. Det er det som har vært hemskoen hans.

Ett steg av gangen

Veccia har den siste blitt behandlet for den vonde ryggen. Klubben har hentet ekstern hjelp og brukt tid på å lege skaden. Blant annet har en manuellterapeut/fysioterapeut med erfaring fra ryggpasienter som har slitt med prolaps blitt brukt.

Selv føler Rosenborg-profilen at skaden har blitt mye bedre.

– Ryggen har den siste uken virkelig begynt å kjennes bedre. Jeg vil liksom ikke si noen ting for tidlig, men akkurat nå er jeg veldig positiv. Jeg håper også den skal reagere bra når jeg blir med på litt tøffere trening.

Frøst skritt blir å være med på fulle treninger med laget.

– Jeg skal se hvordan det kjennes og hvordan ryggen reagerer. Så skal jeg ha en prat med det medisinske apparatet. Forhåpentligvis er jeg snart klar til kamp, sier Veccia.

Han vil likevel ta den tiden det trenger.

– Det gjelder å vegre seg litt. Nå har jeg vært ute i to måneder, så jeg prøver å ta steget opp slik at jeg ikke får noe annen skit i tillegg.

Tungt å sitte på sidelinjen

Veccia har siden mai sett Rosenborg spille kamper fra tribunen. Det har ikke vært like lett.

– Man føler seg litt mer som en del av laget når man får være med på banen å spille. Det er jo derfor man er her, forteller han og legger til:

– Det er jo ekstra tungt å se på når man ikke får resultatene. Jeg vil jo at vi skal gjøre det bra, så det er klart at det er litt frustrerende å sitte på siden. Men jeg forsøker å ikke tenke så mye på det. Det ingenting å gruble over, og nå er jo neste match som gjelder.