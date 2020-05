Start kan trene for fullt igjen: – Det er en gledens dag

Så fort Start-spillerne har vært gjennom helsesjekk kan de starte full kontakttrening igjen. Seriestart er planlagt til 16. juni.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Start-kaptein Erlend Segberg jubler etter Lillestrøm-kampen som sikret opprykk i desember. Foto: Terje Pedersen

KRISTIANSAND/OSLO: – Det er gode nyheter, det kan du trygt si, sier Start-trener Joey Hardarson til Fædrelandsvennen.

Eliteseriesesongen kan etter planen starte 16. juni, om koronasmitten ikke eskalerer igjen.

Begrensningene knyttet til toppfotballtrening er også opphevet fra og med i kveld. Det betyr at lagene får trene som normalt igjen – det vil si uten avstandsbegrensninger.

Start må trolig vente til over helgen før de kjører på med trening. I protokollen til Norges Fotballforbund, som regjeringen nå har godkjent, heter det at spillerne må gjennom en screening før de får gå i gang med kontakttrening.

– Vi må bruke morgendagen til å lage planer på hvordan vi skal gjennomføre dette. I begynnelsen av neste uke får vi håpe at vi kommer i gang igjen. Vi får gjøre dette fort og grundig, sier Hardarson.

– Hva må dere gjøre disse seks ukene før serien sparkes i gang?

– Først må vi få kartlagt spillertroppen, og legge en plan for den fysiske treningen som må gjøres. Så må vi nok gå gjennom en del taktiske ting igjen, og spille et par treningskamper. Det er vi nok avhengig av. Vi trenger noen kamper før vi setter i gang, så det håper jeg vi får lov til, sier Hardarson.

Start-trener Joey Hardarson på Start-trening i slutten av april. Spillerne har trent i små grupper frem til nå. Fra og med fredag kan de trene for fullt. Foto: Bjelland, Kjartan

Venter med å oppheve permitteringene

En hake for treneren er at spillerne fortsatt er 75 prosent permittert. Det har de vært siden 4.april. Den siste tiden har de trent i mindre grupper tre ganger i uken.

Styreleder i Start en Drøm AS, Robin Reed, vil ikke love at permitteringene oppheves umiddelbart. Han varsler at Start vil avvente eventuelt økonomisk hjelp.

Tirsdag, i forbindelse med revidert statsbudsjett, kan det komme en tiltakspakke rettet mot fotballklubbene.

– Vi har forberedt flere ulike scenarioer, sier styreleder i Start en Drøm, Robin Reed til Fædrelandsvennen.

– Det er over mitt hode, men det er klart jeg ønsker alle i full sving så fort som mulig, sier Hardarson.

Les også Toppfotballen får spille kamper igjen fra juni: Slik er endringene for idretten

Klar for å kjøre på for fullt

Da Fædrelandsvennen snakket med Start-kaptein Erlend Segberg torsdag ettermiddag var han tydelig lettet.

– Det er en gledens dag. Jeg er klar for å gå i gang, sier han.

– Hva må dere gjøre frem til seriestart 16. juni?

– Få på oss leggbeskytterne, skoene med skruknotter, trene godt og spille et par treningskamper, sier en blid Segberg.

– Har du noen betenkeligheter med å kjøre på for fullt?

– Nei. Jeg personlig har ikke det. Men jeg kan ikke svare for alle, og dette er mitt syn. Folk er forskjellige og jeg har respekt for at andre kan tenke noe annet, svarer Start-kapteinen.

PS! Barne- og ungdomsidretten må foreløpig vente på kontakttrening, men antallet som trener sammen kan økes til 20 – med én meters avstand.

Publisert: Publisert: 7. mai 2020 18:55 Oppdatert: 7. mai 2020 19:23