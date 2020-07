Toppserien direkte: Kan Rosenborg innta tabelltoppen?

DEL

Lagene er klare! Steinar Lein gjør én endring fra seieren borte mot Lyn. Debutant og nybakt tysk seriemester Kristine Minde er inne til fordel for Solfrid Vaagan Hofset. Tre endringer hos gjestene. Siri Ervik erstatter Hildegunn Sævik i buret, mens My Haugland Sørsdahl og Tanja Isabel Myrseth er inne til fordel for Noor Eckhoff og Johanne Fridlund.