– Vi vinner ikke ligaen, men Solskjær har full støtte fra grasrota uansett

MANCHESTER: «Welcome to Manchester!» roper Ian Sterling. Han gjør noen raske finter på dårlige knær som om han prøver å unngå styrtregnet bort til statuen av Denis Law, George Best og Bobby Charlton utenfor Old Trafford. For ti minutter siden var det sol og 25 varmegrader. Dette er Nordvest-England. Nå truer «cats and dogs» fra oven med å trenge inn på Uniteds Megastore.

Borte er de hundrevis av turistene fra Asia, Norge, Spania, ja hele verden som fem minutter tidligere hadde vrimlet rundt i selfie-rus utenfor en av verdens mest berømte fotballstrukturer.

Hverken vær eller at United er blitt en turistmaskin tærer på humøret til Sterling. Utenlandske tilhengere er velkommen.

– Vi er en stor global familien. Så lenge de holder med United, holder det for oss sier han.

Og været kan som kjent ingen gjøre noe med. Lite kan han gjøre noe med hva mediene rapporterer om klubben som er mer enn halve livet hans.

Kurt B.M. Haugli

Sterk i troen

Viseformannen i Manchester United Supporters Trust er spent som en nystemt pianostreng. Selv om det er mørke skyer over Old Trafford denne ettermiddagen to dager før seriestart, så klarer han ikke å tøyle sin optimisme.

– Ole (han er på fornavn med manageren) har nå fått en sjanse til å bygge sitt eget lag. Gi ham tid. Ole har stor, stor støtte blant den jevne United-tilhengeren, sier Ian Sinclair.

Han vet litt om det. Han er viseformann i Manchester United Supporters Trust (MUST) og i daglig kontakt med Uniteds harde kjerne av tilhengere fra nettopp Manchester. MUST er en uavhengig interesseorganisasjon for United-supportere og jobber i tett sammen med klubben om supporterinteresser. Deres store hårete mål er at klubben skal bli eid av tilhengerne en gang i fremtiden, og at Glazer-familiens amerikanske eierskap tar en slutt.

Kurt B.M. Haugli

Lei av Paris, Madrid og Torino

Men det er Ole Gunnar Solskjær og hans prosjekt han er opptatt av denne fredag ettermiddagen på Hotel Football rett over gaten fra Old Trafford. Han mener å være en realist.

– Hør her. Vi vinner ikke ligaen i år. Vi skulle gjerne vært i Champions League. Men Europa League blir morsomt. Turer til plasser vi aldri har vært før, Viktoria Pilzen og Estland kanskje. Er litt lei av Torino, Barcelona, Madrid og Paris. Har vært der så mange ganger før, sier han med en aldri så liten dose ironi.

Hans hovedbudskap er klokkeklart, og han mener at han har med seg de fleste trofaste på dette.

– Grasrota er på lag med Solskjær. De vil gi ham gode muligheter. Støtten er sterk og de vil ikke snu seg mot ham, sier Sterling med ettertrykk.

ED SYKES / X03816

Synsere og eksperter

Det som gjør han mest forbannet om dagen er alle synserne, alle fotballekspertene, både de som har et navn, men spesielt de som gjør seg gjeldende på sosiale medier.

– Altfor mange medier lager oppslag og historier bare de har lest et par kritiske bemerkninger på Twitter fra «en 14-åring i Sveits». Det er ikke slike holdninger blant de tilhengerne som går på kamp på Old Trafford uke etter uke.

Ingen negativitet

Ole Gunnar Solskjær gikk på mange måter til angrep på de samme ekspertene på sin pressekonferanse fredag ettermiddag før kampen mot Chelsea søndag ettermiddag.

– Nok et overgangsvindu som Ed Woodward (Uniteds direktør – journ.anm.) ikke kom godt ut av, skrev The Guardian etter at vinduet var stengt.

Kurt B.M. Haugli

46-åringen fra Kristiansund gjorde det helt klart at han var fornøyd med det som hadde skjedd.

– Vi føler ikke den negativiteten dere snakker om. Jeg føler meg veldig lettet. Nå er det over. Vi vet hva vi har å forholde oss til fremover, og jeg er storfornøyd med de tre spillerne vi har signert, sa han.

Han gjorde det klart at det ikke var noen grunn til å kjøpe spillere bare for å kjøpe spillere.

– De må passe inn i klubben.

Karakteren 5 av 10

En av dem som har vært kritisk til det som har skjedd på Old Trafford denne sommeren er Samuel Luckhurst. Kanskje den fremste United-kjenneren i engelsk medier. Han følger klubben for sin arbeidsgiver Manchester Evening News.

– Jeg rangerer Uniteds overgangsvindu til 5, hvor 10 er toppscore. De har styrket forsvaret, men det de mangler fortsatt to spillere. En på spissplass og en på midtbanen. Hvis du ser bort fra Pogba, holder den sentrale midtbanen et nivå med lagene på nedre halvdel i Premier League, sier Luckhurst til Aftenposten.

En hyggelig fyr

Men en ting er Ian Sterling, supporternes fremste talsmann, og Luckhurst enige om. Ole Gunnar Solskjær er en fin fyr.

– Jeg liker Solskjær. Han er en klubblegende, uansett om han har suksess eller flopper som manager. Jeg tror han vil være fornøyd om de klarer en topp fire, og vinner et trofé som ligacupen i tillegg. Men for at det skal skje er det mange av spillerne som må prestere bedre enn det de har gjort til nå i United-drakten.

Sterling er helt enig.

– Solskjær er stor i United. Ikke bare på grunn av det målet i 1999. Det han har gjort ellers, og de holdningene han har fører han til en legendestatus uansett. Og i United vil vi at legendene skal lykkes, sier Sterling.