Taket på AFAS Stadion i Alkmaar kollapset delvis i ettermiddag.

På sosiale medier er det lagt ut flere bilder av stadion. Der kan man se at deler av taket på langsiden på motsatt side av hovedtribunen har ramlet ned.

Ifølge Sky Sports var sterke vindkast grunnen til at taket kollapset. Ingen mennesker skal ha vært til stede på stadion da hendelsen inntraff.

– Dette overrasket oss alle. Vi er veldig sjokkerte, men glade for at det ikke var noen menneskelig lidelse. I løpet av de kommende dagene vil vi gjennomføre en sjekk med eksperter på dette feltet. Først når den etterforskningen er gjort, kan vi utdype saken. Det er altfor tidlig for det nå, sier daglig leder AZ, Robert Eenhorn på en pressekonferanse.

Torsdag neste uke møter serietreeren i Nederland Mariupol fra Ukraina i Europa League. Om hjemmekampen blir spilt som planlagt, er ikke bestemt.

– Ingen kamper vil bli spilt på stadion hvis situasjonen ikke er trygg. Så snart vi vet mer, vil vi informere om dette, fortsatte Eenhorn.

Tre nordmenn

De norske fotballspillerne Jonas Svensson, Fredrik Midtsjø og Bjørn Maars Johnsen spiller for AZ Alkmaar.

Heldigvis spilte ikke AZ hjemmekamp da hendelsen skjedde. Søndag spiller AZ bortekamp mot Waalwijk i Æresdivisjonen.

I 2011 kollapset en del av FC Twente stadion og drepte to mennesker.