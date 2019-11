Norsk trener oppgitt over de enorme lønnsforskjellene: – Blir trist og forbannet

Begge lag ble seriemestere i 2018, begge har vært dominerende i norsk fotball i en årrekke, og begge har en rekke profilerte spillere på sine lag. Men der stopper stort sett likhetene.

Rosenborg-spillerne og LSK-spillerne lever i to forskjellige verdener, både økonomisk og interessemessig.

Ifølge skatteligningen for 2018 hadde hele LSKs tropp inntekter på 2.867.935 kroner. Snittinntekten for Rosenborgs seriemestere var 2.840.522 kroner.

Dermed tjente en Rosenborg-spiller i snitt like mye som hele LSK kvinner, hvis vi legger ligningstallene til grunn. Totalen for hele RBK-troppen var 62.491.489 kroner.

– Alt har dreid seg om menn

– Jeg blir litt trist av det. Og jeg blir forbannet.

Det sier hovedtrener i LSK Kvinner, Hege Riise, når hun får høre om de store lønnsforskjellene sammenlignet med Rosenborg-spillerne.

– Det er så store forskjeller i fotballen at jeg nesten ikke vet hvor jeg skal begynne, sier Riise.

Ifølge VG var det samme tilfelle for 2017, så lite har endret seg. Men da dro Nicklas Bendtner opp snittet med nær 20 millioner kroner i inntekter.

For i 2018 hadde Rosenborgs best betalte spiller en inntekt på 8.926.537 kroner. Nestemann er også dansk. Mike Jensen tjente rett under 6,5 millioner.

Se hele listen for klubbene nederst i saken.

Best betalt på LSK kvinner var Ingrid Moe Wold (474.558) og Guro Reiten (438.303). Snittinntekten hos de kvinnelige seriemestrene var beskjedne 168.702 kroner.

Hege Riise forteller at forskjellene har vært slik over en lang periode.

– Alt har dreid seg om menn. Nå tror jeg ikke vi får like store forskjeller langt fram i tid, for nå jobbes det litt med å løfte kvinnefotballen. Jeg tenker bare på hva vi kunne fått til om vi hadde fått litt mer penger, sier hun.

Bonuser

Det er store forskjeller innad i Rosenborg, og de to nevnte danskene var suverene på inntektstoppen. Nestemann på listen var Tore Reginiussen med 4,176 millioner, mens de fleste har oppført en inntekt på mellom 2 og 3,8 millioner.

Daglig leder i Rosenborg, Tove Moe Dyrhaug, presiserer at at det ikke bare er grunnlønna til spillerne som vises i ligningstallene for 2018.

– Det er grunnlønn og prestasjonsbonuser. Det er også en del andre inntekter som vises. Jeg kan nevne lønn og feriepenger fra andre klubber, hussalg og eventuelle andre ting, for å ta noen eksempler, sier Dyrhaug.

2018 ble et suksessår for trønderklubben. Laget ble seriemester, cupmester og kom seg til gruppespill i Europa League.

– I år man presterer bra på banen så har man gode lønninger i Rosenborg. Spesielt Europa-bonusene er gode, sier Dyrhaug.

Hun forteller at de gikk ned på grunnlønna foran 2012-sesongen, og gikk over til mer prestasjonsrettede lønninger.

– Ikke samme aksept

Det er mange årsaker til at inntektsforskjellene er så store, men interessen rundt lagene er en viktig faktor. Mens Rosenborg hadde 16.423 tilskuere i snitt på Lerkendal i gullsesongen, møtte i snitt 348 personer opp for å heie Lillestrøm fram til seriemesterskap.

LSK-trener Hege Riise ramser opp flere ting som utløser de store lønnsforskjellene.

– Herrene har fått lov til å regjere over lang tid. Kvinnene har ikke fått de samme mulighetene til å eksponere seg, utvikle sporten og i hele tatt fått den samme aksepten. Markedsverdien er lavere. Det er enorme forskjeller, sier Riise.

På spørsmål om kvinnespillerne i Norge tjener for lite, svarer RBK-sjef Tove Moe Dyrhaug et klart «ja».

– Det er mye det bør jobbes med på kvinnesiden i norsk fotball. Da tenker jeg på ting rundt lagene, interessen, støtteapparat og økonomi. Det er også stor forskjell når det kommer til overganger. Klubber på kvinnesiden som fostrer opp spillere som går til utlandet, får ingen overgangspenger og solidaritetsmidler. Det er mye å ta tak i, sier Dyrhaug.

Slik er ligningstallene for 2018 for Rosenborg og Lillestrøm:

(NB: Besim Serbecic og Djordje Denic er ikke i listen for 2018.)

(NB: Juliette Kemppi er ikke i listen for 2018.)