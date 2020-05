Oslo planlegger oppstart av breddefotballen i midten av juni

NFF Oslo har planene klare for oppstart av breddefotballen på ungdoms- og seniornivå fra 15. juni. Nå gjenstår det å se om myndighetene gir tommel opp.

Det gjenstår å se når Årvoll og de øvrige lagene i breddefotballen I Oslo kan spille kamper igjen. Her er Simen Stamsø Møller i aksjon i cupkampen mot Vålerenga i 2018. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

Fra 1. juni kan barn og ungdom opptil 19 år trene med fysisk kontakt. Likevel er det fortsatt usikkert når det åpnes for seriespill i breddefotballen og treninger med fysisk kontakt for seniorspillere.

Nå har NFF Oslo valgt å publisere terminlistene for klassene fra 13 år og oppover for å gi alle lag muligheten til å sette seg inn i det som er ment å bli deres kampsesong i år.

Oppsettet viser at seriespill planlegges fra mandag 15. juni. Kretsen planlegger at 4. divisjon menn, som er kretsens høyeste nivå, starter 26. juni.

– Vi er forberedt på at det kan bli slik at det ikke blir anledning til å spille kamper før tidligst i august, og da må alle kamper som er berammet i perioden fra 15. juni og fram til vedtatt oppstartsdato, flyttes til etter oppstartsdatoen, understreker fotballkretsen i et rundskriv.

Enkelte ungdomsklasser, juniorfotballen og old boys/girls må derimot vente til august. Kampoppsettet for barnefotballen er foreløpig ikke klart.

Allerede i april ble det bestemt at breddefotballen i Oslo spiller enkel sesong. Fredag ble det kjent at det også blir enkel serie i 3. divisjon menn og 2. divisjon kvinner.

Er man eldre enn 19 år, gjelder fortsatt kravet om maksimalt 20 personer og avstand på én meter på treninger.