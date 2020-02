Warholms bursdagsfest trekker over 1000 tilskuere: – Det blir dritkult

Karsten Warholm sesongåpner i sitt eget friidrettsstevne foran publikum fra hjemstedet Ulsteinvik fredag. Hovedpersonen og trener Leif Olav Alnes har tro på et sterkt løp.

Karsten Warholm konkurrerer på hjemmebane i sitt eget stevne fredag. Foto: Staale Wattø

Odd-Sølve Grannes

Dimna-utøveren fyller fredag Ulsteinhallen til randen med rundt 1100 tilskuere, samt 200 frivillige og pressefolk.

De aller fleste kommer for å se, hylle og feire Warholm når han blir 24 år og løper 400 meter under stevnet Karsten Warholm International.

– Det blir rått, dritkult. Det er kult at vi fikk satt det på denne datoen, det gir en ekstra spiss på det. Så er det ekstra stas å springe på hjemmebane. Det er det jeg ser mest fram til, at det er utsolgt her i hallen og at vi får bruke denne hallen til et slikt arrangement, sier Warholm til Sunnmørsposten.

Verdensstjerner

På gjestelisten har Warholm og teamet fått blant andre lengdehopper Juan Miguel Echevarría fra Cuba og stavhopper Sam Kendricks fra USA, begge helt i verdenstoppen av sine øvelser.

I tillegg kommer norske stjerner som Amalie Iuel, Hedda Hynne og Marcus Thomsen.

– Jeg håper og tror at det ville vært utsolgt om det ikke var bursdagen min også, men kanskje folk tenker at det blir ekstra stas av den grunn. Vi har lagt oss i selene for å hente inn de beste utøverne, og sånt er ressurskrevende. Alle utøverne som er her skal jo få være med på bursdagsselskapet mitt nede på sportspuben etterpå, røper Warholm.

Allerede onsdag var han på plass i Ulsteinvik, og torsdag fikk han smake sveler stekt av God Morgen Norges kokk, Wenche Andersen. TV2-programmet sendte direkte fra Ulsteinhallen. På plass var også trener Leif Olav Alnes.

– Det er helt strålende at det er et sånt arrangement her. Jeg skulle ønske at flere steder hadde gjort lignende ting. Friidrett trenger arrangementer, vi trenger å vise friidretten fram, og det er et høyt nivå nå. At Dimna og Ulsteinvik går så hardt inn på dette arrangement og «backer» det vi gjør, er ekstremt kjekt, sier treneren til Sunnmørsposten.

Leif Olav Alnes blir overrasket om det ikke blir relativt kjekt å se Warholm konkurrere fredag. Foto: Staale Wattø

Form

I fjor løp Warholm i Ulsteinvik inn til 45,56 og satte ny norsk rekord. Senere samme vinter presset han tiden ned til 45,05 og tangerte europarekorden innendørs. Resten av året presset han gang på gang ned bestetiden sin på 400 meter hekk utendørs. Hvor står så Warholm før sitt første løp i 2020?

– Det er jeg også litt spent på selv, men formen kjennes egentlig bra ut. Jeg har akkurat vært på treningsleir, og vi har trent ganske hardt, så jeg har ikke sluppet opp for å få den aller største formtoppen enda, men jeg vet at formen er bra og at jeg er i godt slag. Vi får se hvordan det blir, sier Warholm, og fortsetter:

– Jeg har troa på at det blir et bra løp, jeg har jo enormt god motstand i banen innenfor meg i Paval Maslak, som er verdensmester innendørs tre ganger på rad. Han er i slag med tider ned mot 45, så vi begynner å snakke.

Manglende konkurransetrening gjør altså at Warholm og Alnes er spente, men de har likevel sjøltillit foran sesongåpningen.

– Dette blir det eneste stevnet han løper inne i år. Vi har ikke hatt en full innesesong, men de siste dagene har vi selvfølgelig prøvd å gjøre det slik at han skal være den best mulige versjonen av seg selv her, uten å toppe formen helt. Men jeg tror det generelle nivået hans er så høyt at han det burde overraske om det ikke blir relativt kjekt, sier treneren noe kryptisk.

