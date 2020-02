ØIF Arendal med klar seier mot svekket FyllingenBergen

Vant etter strålende åpning.

Martin Lindell, her i oppgjøret mot Elverum i sluttspillet sist sesong, ble toppscorer for Arendal med sju mål i oppgjøret mot FyllingenBergen søndag. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

ØIF Arendal - FyllingenBergen 33–27

ØIF Arendal tok kommandoen fra start hjemme mot FyllingenBergen og var foran med fem mål allerede etter åtte minutter. Det endte 33-27 til hjemmelaget.

Arendalittene kom ut i et forrykende tempo og ledet 8-3 før gjestene tok timeout.

Det så ut til å hjelpe en smule for seks minutter senere sto det 9-6 til ØIF Arendal. Deretter giret hjemmelaget om til pause og ledet med 19-11 halvveis. Savnet av Inge Aas Eriksen, som har scoret 88 mål på 15 kamper denne sesongen for FyllingenBergen, var stort for gjestene.

Også i den andre omgangen dominerte hjemmelaget. Sørlendingene var aldri særlig truet og hadde få problemer med å vinne oppgjøret 31-23.

Martin Lindell ble hjemmelagets toppscorer med sju mål, mens gjestenes Sindre André Aho scoret elleve mål og dermed flest i kampen.

Seieren gjør at Arendal nå er nummer tre, kun bak Elverum og Drammen. Vestledningene er fortsatt nummer ni med tolv poeng på 16 kamper. De ligger på plassen som verken gir sluttspill eller nedrykk.

Publisert: Publisert: 9. februar 2020 18:43

