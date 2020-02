Virusfrykt i United: Solskjær-signering nektes adgang til treningsfeltet

Odion Ighalo får fortsatt ikke trene med Manchester United grunnet covid-19-viruset. Spissen trener nå med personlig trener før kampen mot Chelsea.

Odion Ighalo har fortsatt ikke trent med nye lagkamerater i Manchester United. Foto: Matt Dunham, AP / NTB scanpix

NTB

Årsaken er at frykten for coronaviruset som har herjet i Kina, der Ighalo spilte den siste tiden for Shanghai Shenhua.

Tidligere i februar var det klart at nigerianeren måtte være i Manchester da Ole Gunnar Solskjær tok med seg spillerne på treningsleir til Spania i Premier Leagues vinterpause.

Han er for øyeblikket nektet adgang til Uniteds treningsfelt Carrington, av frykt for at spissen har pådratt seg viruset.

– Siden han kom fra Kina har det vært en uro for spredning av viruset. Han har et individuelt program nå som han følger, sier Solskjær ifølge Mirror.

Det betyr at spissen må fullføre sin karantenetid på 14 dager før han får være med sine nye lagkamerater. Han trener nå med en personlig trener på et taekwondosenter i Manchester.

Likevel er det lite som tyder på at Ighalo ikke får trent med laget i dagene før oppgjøret mot Chelsea. I den engelske avisen The Times heter det: «Det forventes at Ighalo møter sine nye lagkamerater på Carrington lørdag eller søndag. Det er ingenting som tyder på at han har viruset».

På verdensbasis er rundt 60.000 personer smittet av viruset, nesten alle i Kina. 1300 mennesker er døde.

(©NTB)

Publisert: Publisert: 13. februar 2020 08:32

