Elverum kjemper en kamp på flere fronter. Vil inn i nye Champions League.

Norges beste herrelag i håndball må innfri på flere områder for å henge med i det ypperste selskapet neste sesong.

12.377 tilskuere var til stede og satte ny norsk rekord for antall tilskuere på en norsk håndballkamp da Elverum møtte Paris Saint Germain i Champions League høsten 2019. Lørdag håper Elverum på samme oppslutning når Flensburg kommer på besøk i Håkons Hall på Lillehammer. Foto: Geir Olsen, NTB scanpix

Når Elverum tar imot det tyske laget Flensburg i Håkons Hall lørdag, er det mye som gjør denne Champions League-kampen spesiell.

Motstanderne kommer med fire norske spillere. Selv om Magnus Abelvik Rød fortsatt må vente med kampaktivitet etter bruddet i foten under EM, er Torbjørn Bergerud, Gøran Johannessen og Magnus Jøndal med. Og vi vet hva de landslagsspillerne står for.

Mye står på spill, ikke minst å komme seg inn blant de seks beste i gruppen, som går videre til sluttspillet. Det som er like spennende, er å kare seg inn i neste års Champions League, som spisser seg til.

Da er det fem kriterier som gjelder.

Sigvaldi Gudjonsson jubler under Elverums møtet med PSG i Håkons Hall tidligere i sesongen. Foto: Geir Olsen, NTB scanpix

Fakta Slik blir de nye håndballcupene De 16 beste lagene vil utgjøre Champions League. I gruppespillet blir det A og B-pulje. De ni beste lagene, pluss vinner av EHF-cupen, er automatisk med der. De seks siste lagene velges ut fra fem kriterier: Arrangement, medieoppslutning, sponsorer, publikum og arena. De 24 neste lagene skal danne Europa League og fordeles på fire puljer. Den tredje cupen blir Challenge Cup. Nasjonens resultater i klubb- og landslag betyr også noe for plasseringen man blir tildelt de ulike cupene. Derfor er det viktig at alle norske lag som deltar i de ulike cupene, gjør det bra.

Strammer inn antall lag

I vinter har 28 lag deltatt i Champions League, fordelt på fire grupper. Neste sesong er det kun 16 som får plass.

– Det europeiske håndballforbundet (EHF) strammer til og sier at markedet vil ha det slik, med tettere og proffere kamper og større arenaer, sier Kalle Björkman.

Svensken er markedssjef i Elverum og slett ikke blant dem som klager over disse mulighetene. For det populære laget er i ferd med å innfri mye av det som EHF prioriterer, som arrangement, medieoppslutning, sponsorer, publikum og arena.

Stor interesse for kampene

Dersom Elverum samler 11.300 tilskuere på Lillehammer, og det kan gå, blir snittet 5000 på hjemmekampene. Det betyr at laget er nest best i Champions League, bare slått av mektige THW Kiel.

– Det er en misforståelse her. Noen tror at bare vi fyller hallen, så er vi med videre. Det stemmer ikke. Eksekutivkomiteen i EHF vil vurdere alle de fem bitene i puslespillet, for å danne seg et helhetsbilde.

Forrige gang Elverum spilte Champions League-kamp i Håkons Hall, i september i fjor, ble hjemmelaget på ingen måte overkjørt av storheten Paris Saint Germain (PSG). Foto: Geir Olsen, NTB scanpix

Lagets hjemmepublikum er flinke til å sette farge på arrangementene. Selv har svensken måttet revurdere sitt syn på elverumsingene.

– De er ikke så trauste som mange skal ha det til, men ganske fremoverlente. De har brystkassen høyt hevet og tør å stikke seg frem. De kan være stille og rolige, men under håndballkampene slippes følelsene løs.

Enda trangere i fremtiden

Fra sesongen 2023/24 er det er krav om at vertslag må kunne tilby minimum 4000 plasser i grunnspillet. Elverum Arena tar i dag 2500. Det betyr enten at hallen må utvides, eller at alle storkamper må gå i Håkons Hall.

– Enkelte klubber er negative til dette, men det jeg synes er minus er at det ikke er helt klart hva som skal bedømmes. Vi er mange klubber som ønsker mer transparens. Bortsett fra det, handler kravene om mer profesjonalitet, og det er noe vi alle må ta til oss, sier Björkman.

Elverums målvakt Thorsten Fries under Champions League-kampen mot Barcelona. Foto: Geir Olsen, NTB scanpix

Må være litt nerd

– Med de endringene som kommer prøver, vi å gjøre klubbproduktet mer attraktivt, sier Ole Jørstad.

Han sitter i styret i Det europeiske håndballforbundet som har reforhandlet medierettighetene med Infront/Dazn.

– Vi styrker det mange vil huske som EHF-cupen til å bli Europa League. Det er det samme Uefa i fotball har gjort for å bygge opp sitt nest beste produkt.

Jørstad berømmer Elverums markedssjef Björkman, som gjør mye for å selge inn laget og skape entusiasme. Dessuten mener han det ikke bare er viktig at Elverum lykkes, men også at et lag som ØIF Arendal hevder seg høyt oppe.

– Da vil rankingen på norsk herrehåndball stige, som igjen betyr noe i vurderingen når det gjelder Champions League.

Han legger til:

– Man må være litt nerd for å forstå dette.

Ikke happy med løsningen

– Den løsningen man har i dag med A og B-puljer, og i tillegg C og D-puljer med færre lag, er en kvasiløsning, sier Hein Barthold, daglig leder i Norsk Topphåndball.

Fremtidens løsning med 16 lag er han imidlertid ikke spesielt begeistret for.

– Norsk Topphåndball foreslo fire puljer à seks lag. Da ville man hatt 24 lag og sikret flere nasjoner og noen færre kamper. Men de store klubbene i Europa ønsket den løsningen som nå er valgt.

Barthold sier at det ikke er noen selvfølge at Elverum blir plukket ut til å være med helt der oppe i internasjonal håndball.

– Først må laget vinne det norske sluttspillet, som derfor blir så viktig. Vinneren blir høyest rangert fra Norge. Hvis ikke Elverum klarer det, kan laget glemme hele Champions League.

