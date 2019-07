Derfor er Ondrasek TILs førstevalg

Nordlandssommerens evige dag går snart inn i en lang høst for Tromsø Idrettslag. Det skjer ikke uten en ny «frelser» på plass i byen.

TILs jobb med å få på plass en stabil spissløsning har vist seg å være vanskelig, nærmest umulig å få til. Over flere år har TIL brukt millioner på millioner for å hente importer til Tromsø som skulle skyte «Gutan» tilbake mot toppen av norsk fotball.

Runar Espejord er inne i en lang skadeperiode, noe som skjer for fjerde året på rad. Og da TIL for et par år siden hadde skapt seg en solid eliteseriespiss i østlendingen Thomas Lehne Olsen, så ville han dra hjem igjen før TIL fikk utnyttet potensialet hans skikkelig.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Jeg vet ikke hvor mange overgangsvindu på rad temaet «ny spiss» har vært oppe til diskusjon, men det begynner å bli besynderlig mange. Noen ganger har det løst seg, andre ganger har spillere i andre posisjoner måtte vikariere i den over snittet viktige plassen.

For Simo Valakaris del har det siste året vært frustrerende. I praksis har han spilt uten en eneste fungerende spiss siden Runar Espejord var frisk våren 2018. Det vil være naivt å skylde all motgangen på bare mangelen av spiss, men det er åpenbart en viktig brikke i TILs måte å spille på.

TIL har tidligere denne sesongen slått Molde og RBK – to topplag – på Alfheim. Sarpsborg på sin side er et bunnlag, og denne typen motstand har TIL slitt med å håndtere.

Måten TIL slo Sarpsborg på var nesten like viktig som selve resultatet. Det kom etter en litt mer direkte spillestil som gjorde Østfold-laget usikker. Når også Magnus Andersen scoret etter 17 minutter, måtte de høyere i banen. Noe som igjen gjorde at TIL fikk mer rom å boltre seg i.

Alt dette skjedde like fullt uten at TIL hadde en ordentlig spiss på banen. Jeg skriver ikke dette for å ta noe fra Robert Taylor som fredag kveld jobbet som en helt der oppe. Taylors kvaliteter er uansett bedre i bruk på andre steder.

TILs tre strake hjemmeseirer kommer på tross av at klubben mangler en skikkelig stjerne i toppleddet. På dager som denne er det lett å tenke seg hvor godt laget kan bli om de hadde hatt en friskmeldt Runar Espejord, eller en importspiss som leverte slik vi har lov å forvente.

Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Per i dag er iTromsø kjent med at Zdenek Ondrasek er den som står øverst på lista når TIL jakter spiss. Den tsjekkiske 30-åringen er mildt sagt godt kjent for dem som følger livet på Alfheim, og har lite spilletid i sin nåværende klubb i USA. Ondrasek spilte i klubben fra 2012 til 2015, og ble toppscorer i Eliteserien i sin første sesong. Da han dro, var det likevel med et stempel som ikke akkurat luktet suksess. Riktignok ble det ni mål i den siste sesongen hans, men målt mot lønna på 1,8 millioner i året var det få som mente akkurat det var verdt investeringen.

Derfor er det interessant å høre hvordan det nå snakkes om å få Ondrasek tilbake. Sist han var i Tromsø var forventningene til hva en spiss i TIL skulle levere langt høyere enn i 2019. Nå er de skrudd ned etter svake sesonger av Sofien Moussa, Slobodan Vuk og Brayan Rojas.

Internt i TIL snakkes det om at dersom det faktisk er en mulighet til å få en spiller med kvalitetene til Ondrasek, bør klubben ta dem. En spiller som kjenner både TIL og Eliteserien, samt som kan levere fra første minutt, er blant kriteriene som nevnes.

Da fordrer det blant annet at TILs velvillige venner kjøper «prosjekt Ondrasek». Fortsatt er det disse som sitter på nøkkelen. iTromsø fikk etter kampslutt søndag kveld opplyst at prosessen med å kontakte investorer med tanke på å hente Ondrasek enda ikke er satt i gang. Dermed står vi enda et stykke unna en realisering.

Prosjektet blir uansett kostbart i TILs verden. Totalt vil det trolig koste klubben minst en million – kanskje mer – å låne han ut sesongen. I tillegg vil det bare bli en midlertidig løsning da TIL ikke har råd til å hente Ondrasek på heltid med de lønnsforventningene som ligger der.

Hvis det stemmer at Ondrasek vekker denne typen entusiasme internt i TIL, og per i dag er klubbens førstevalg, forteller det litt om forventningene til hva TIL kan få tak i. Fordi alternativene på papiret er langt svakere.

Ingen vet når Runar Espejord er tilbake igjen for fullt. Om Mushaga Bakenga noen gang kommer i storform igjen, eller om Brayan Rojas` TIL-karriere står opp fra de døde, vet heller ingen.

Derfor må klubbledelsen ved sportssjef Svein-Morten Johansen ikke bare intensivere jobben, men også løse problemene.