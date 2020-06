Følg Sandnes Ulf-EIK her

Slutt: Kampen ender ut med 4-1 seier til EIK og et nytt tilbakeslag for prosjekt Landro i Sandnes Ulf. Her er rett og slett lite som fungerer, og det starter med svakt pasningsspill bakfra. Dessuten slipper de lyseblå inn mål altfor lett og skaper heller ikke sjanser.

EIK, derimot, har gitt seg selv en flying start etter koronapausen, meget bra.