Overgangen reiser et ubehagelig spørsmål

Åpner for flere år: Ivar Koteng er ikke lenger bastant på at dette er hans siste periode som RBK-styreleder. Tirsdag måtte han se at Rosenborg gikk målløse av banen i serieåpningen mot Kristiansund. Til venstre daglig leder Tove Moe Dyrhaug. Foto: RUNE PETTER NESS