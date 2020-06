NFF vil ha oppstart i august, men 3. divisjon må vente på klarsignal

Klubbene i 3. divisjon fotball var skuffet over å ikke få klarsignal for trening og kamper før helgen. Norges Fotballforbund vil ha seriestart 8. august.

Nivå fire har ennå ikke fått klarsignal for oppstart. Her fra en 3. divisjonskamp mellom Brodd og Vardeneset i 2019. Foto: Anders Minge

NTB-Stian Grythaugen

Det bekrefter forbundet på sine nettsider mandag.

Oppstart 8. august betinger samtidig at det gis grønt lys fra myndighetene før den tid.

Før helgen ga regjeringen grønt lys for kontakttrening i all toppidrett, inkludert 2. divisjon for menn og 1. divisjon fotball for kvinner. Det banet veien for at de ligaene kan komme i gang med kampaktivitet i løpet av en måned.

For klubbene i 3. divisjon kom det imidlertid ingen gode nyheter.

Konkurransedirektør Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund jobber med oppsettet for årets sesong. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Skuffelse

Det førte til skuffelse både i Norges Fotballforbund og Divisjonsforeningen.

– Som leder av Divisjonsforeningen blir det at man gleder seg med dem som får starte opp, og samtidig forstår jeg den enorme frustrasjonen som de (3. divisjonsklubbene) står i, sa styreleder Kari Lindevik i Divisjonsforeningen til NTB.

Hun representerer klubbene både i 2. og 3. divisjon.

– Jeg hadde håpet og trodd at når de først lempet på reglene som har vært, så ville de lempe på enda mer, tilføyde Lindevik.

Enkel serie

Når regjeringen kan komme til å gi fotballklubbene i lavere divisjoner klarsignal til å trappe opp aktiviteten ytterligere, er usikkert.

Norges Fotballforbund tar samtidig sikte på å starte opp 3. divisjonssesongen 8. august. Fra før er det besluttet at det skal spilles enkel serie i 2020.

Mandag klokken 14.00 trekkes kampoppsettet. Også spillerne i 2. divisjon får da svar på hvordan terminlisten blir seende ut. Seriestart der er satt til 11. juli, og også på tredje nivå i norsk fotball skal det spilles kun enkel serie som følge av virussituasjonen.

