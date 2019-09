Storfavoritt Nadal klar for US Open-finale

Det var Grand Slam-semifinale nummer 33 for Nadal, mens italienske Berrettini debuterte i sistekvartetten i turnering av dette formatet.

På papiret så det ut til å kunne bli grei skuring, med Nadal som nummer to i verden og italienske Berrettini som nummer 24. Men Berrettini fikk flere sjanser til å ta første sett, før Nadal hentet seg inn i tiebreak.

Han brøt ut i et gledesbrøl en seier verdig etter et førstesett som varte fem kvarter. De to neste settene ble ikke like vanskelige for ham, og til slutt endte han med tre strake sett og sifrene 7–6 (8-6), 6-4, 6–1.

I finalen møter Nadal russiske Daniil Medvedev.

Adam Hunger / AP / NTB scanpix

Snudde kampen

– Første sett var frustrerende med alle mulighetene til å bryte. Og så var jeg litt heldig i tiebreaket. Etter det endret kampen seg, og jeg er glad for å være tilbake i finalen i US Open, sa Nadal etter kampen.

Hverken erfarings- eller aldersforskjell lot til å skremme italienske Berrettini i åpningssettet på Arthur Ashe Stadium. Berrettini brukte sin styrke, en sterk serve, for det den var verdt, mens Nadals strategi syntes å være å presse motstanderen bredt ut på kantene.

De holdt servegamene sine gjennom settet, der Nadal hadde noen muligheter til å bryte, men 23-åringen forsvarte seg mesterlig.

Da settet gikk til tiebreak, gikk Berrettini i ledelse 3–0 og hadde en utrolig mulighet, men så glapp det. Nadal tok seg mesterlig inn og landet til slutt tiebreaket 8–6 og settet 7–6.

Barndomshelt

Berrettini har uttalt at Nadal, som vant sin første ATP-kamp som 15-åring i hjembyen Mallorca i 2002, lenge har vært 23-åringens forbilde.

Etter å ha slått ut Gaël Monfils i kvartfinalen torsdag, mimret Berrettini om hvordan han som åtteåring ble sittende og se på Nadal slå Guillermo Coria i 2005, fordi tenniskampen varte i seks timer og derfor inn i sendetiden på en kanal som skulle sendt tegnefilmer på dagtid.

– Disse karene, jeg mener, seks timer, kom igjen! Jeg vil se på tegnefilmene mine! Jeg husker at det var helt ufattelig, sa Berrettini torsdag.