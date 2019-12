Bruce Springsteens datter er en av verdens beste. Nå vil Jessica (27) til OL.

Hun må nok leve med «datter til»-stempelet resten av sitt liv, men Jessica Springsteen er i tillegg en av verdens beste i sin idrett. Søndag vant hun Grand Prix-konkurransen i Sweden International Horse Show. Det er en av de gjeveste tevlingene innen sprangridning.

I et folksomt Friends Arena i Stockholm var 27-åringen best.

– Jeg er så lykkelig. Hesten min er så rask at jeg visste at jeg kunne vinne, sa Springsteen til SVT. Seieren var verdt 270.000 kroner.

JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

Vil til OL

Springsteen prøvde å sikre deltakelse i sommer-OL i Rio, uten å lykkes. Nå kan OL-drømmen bli virkelig i Tokyo neste år.

– Det kommer til å bli veldig tøft, men jeg tror at jeg kommer dit en dag, sier hun til CBS News om muligheten for å kvalifisere seg til det amerikanske OL-laget.

Foreløpig er hun rangert som USAs femte beste sprangrytter og får først vite neste år om hun blir en del av gruppen som reiser til Tokyo.

Idretten er en av få i OL der menn og kvinner konkurrerer mot hverandre.

– Det er likestilt, og det er fantastisk, forteller Springsteen.

Pappaens råd

Jessica begynt å ri som fireåring, og noen år senere fikk hun en ponni av foreldrene da familien Springsteen flyttet på landet.

JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

– Min mor har alltid hatt et ønske om å kunne ri. Vi flyttet nær en stall, og siden har det bare fortsatt, har hun tidligere sagt til CBS.

Proffkarrieren skjøt fart da hun studerte psykologi ved Duke University.

Jessica har tidligere snakket om hvordan det er å være datter av sin far.

– «Born to ride» – det sier folk ofte, sa hun i et intervju med USA Today i 2015, med tydelig referanse til farens kjempehit «Born to run».

27-åringen fortalte at foreldrene, Patti og Bruce, alltid har involvert seg i karrieren hennes.

– De kommer til mange av konkurransene. Når de kommer for å se, er de bare støttende foreldre.

Faren har gitt følgende råd til Jessica:

– Fokuser på de tingene du virkelig bryr deg om.